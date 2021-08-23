Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor

İHA

Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor

Türkeli Belediyesince sel afetinde selin izlerini silmek için çevre il, ilçelerden gelen personellere yemek sunuluyor.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in talimatları ve Başkan Şahin’in eşi Nevin Şahin’in öncülüğünde kurulan belediye yemekhane ekibi, Ramazan ayı ve pandemi günlerinde olduğu gibi şimdi de afet günlerinde, Kovid19 hastaları, yemek yapamayan vatandaşlarımız ve sel afetinin izlerini silmek için çevre il, ilçelerden gelen personellere mesai kavramı gözetmeksizin yemek sunuyor.
Bu zorlu süreçte üstün bir özveri ile yemek ekibinde görev yapan belediye personelleri ve gönüllüler, sel afetinde yaraları sarmak için gelen ekipler de olmak üzere günlük 500600 kişiye yemek veriyor.
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin sahada çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Başkan Şahin’in eşi Nevin Şahin de yemek ekibinin başında yer alarak her gün yemek hazırlanışı ve dağıtımında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
YEREL HABERLER İçme suyu malzemeleri helikopter ile taşındı
Bakan Özer: “Selden etkilenen tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize tablet vereceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Selden etkilenen tüm öğrencilerimiz ve ...
Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada (2)
YEREL HABERLER Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada (2)
Sinop'ta sel kayıpları, Karadeniz'de aranıyor
YEREL HABERLER Sinop'ta sel kayıpları, Karadeniz'de aranıyor
Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada
YEREL HABERLER Selde kereste fabrikasının yıkılma anı kamerada
Selle birlikte gelen tomruklar, balıkçıları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Selle birlikte gelen tomruklar, balıkçıları tedirgin ...
Vali Dağlı’dan selzedelere moral
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan selzedelere moral
AFAD gönüllüleri Ayancık'ta yardıma koşuyor
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri Ayancık'ta yardıma koşuyor
Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada
YEREL HABERLER Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada
Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı Sinop’ta selde hayatını kaybeden Şadiye Demircan toprağa verildi Cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı
YEREL HABERLER Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı ...
Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada (3)
YEREL HABERLER Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı ...
Selde hasar gören Ayancık Köprüsü’nün yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Selde hasar gören Ayancık Köprüsü’nün yıkımına ...
Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Türkeli'de iki bakan, muhtarlarla değerlendirme ...
Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada (2)
YEREL HABERLER Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı ...
Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada
YEREL HABERLER Selin vurduğu Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Çıkarma gemileriyle iş makinelerinin getirildiği bir afet yönetimini yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Çıkarma gemileriyle ...
Türkeli açıklarında bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Türkeli açıklarında bulunan kadın cesedinin kimliği ...
Selde tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Selde tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi, hasta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.