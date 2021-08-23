Selle birlikte gelen tomruklar, balıkçıları tedirgin ediyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZ TEMİZLENİYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde taşkına kapılan tomruklar İncirpınarı sahilini sardı. Kıyıya vuran ve denizde biriken tomruklar, Sahil Güvenlik ve balıkçı tekneleri tarafından temizleniyor. DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Tayfur KARA, Mustafa İNAN

2021-08-23 18:38:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.