Ayancık'ta felaketin sanayi sitesindeki boyutu ortaya çıktı: Selde hasar gören 56 iş yeri yıkılıyor

– Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin sanayi sitesinde neden olduğu yıkımın boyutu yapılan hasar tespiti sonrası ortaya çıktı. Ayancık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Yıldız, “Devlet yetkililerimizin verdiği rapor neticesinde 56 iş yerimiz yıkılıyor” dedi.

Yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması iççin başlayan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda selden etkilenen Ayancık Küçük Sanayi Sitesi’nde hasar tespiti çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 56 iş yerinin yıkımına başlandı. Yıkılacak iş yerleri için sahiplerinin taleplerine göre geçici iş yerleri inşa edilmeye de başlandı. Sanayide bir yandan yıkım devam ederken 16 bölümlük geçici bir iş yeri inşaatına da başlandı.

Ayancık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ramazan Yıldız, “Sanayi sitemizde 150 tane irili ufaklı iş yeri var. Bu 150 iş yerinin 56 tanesi tamamen yıkıldı. Geri kalan iş yeri arkadaşlarımızın da yüzde 70 yüzde 80 zararları var. İş yerlerinde makine tesisatı bir şey kalmadı. Malzeme kalmadı. Sel felaketi olduğundan bugüne kadar devlet millet el birliğiyle sanayi sitemizi temizlemeye çalışıyoruz. Yüzde 80’e yakın temizlendi. Elektrikle sularımız bağlanıyor şu anda. En azından iş yerlerimizi temizledik. Bu 56 iş yerimizin bazıları tamamen yıkılmamıştı. Devlet yetkililerimizin verdiği rapor neticesinde 56 iş yerimiz yıkılıyor. 56 iş yeri sahibinin talepleri doğrultusunda 16 tanesine devletimiz iş yeri tahsis ediyor. 17 arkadaşımız da kendi imkanlarıyla çarşıdan iş yeri buldu öyle çıktılar. Geri kalan arkadaşlarımız da devlet yeniden dükkanları yapana kadar bekleyeceklerini söylediler. Sanayi sitesinde bu şekilde yola devam ediyoruz” diye konuştu.

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