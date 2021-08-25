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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Erbakan, afet bölgesi Türkeli'yi ziyaret etti

İHA

Fatih Erbakan, afet bölgesi Türkeli'yi ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'un Türkeli ilçesinde incelemede bulundu.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesinde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu, selden etkilenen vatandaşları dinledi.
Fatih Erbakan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkeli halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Özellikle Ayancık'a da aynı şekilde. Bugün Kastamonu Bozkurt'ta ziyaretlerimizi yaptık, oradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık. Bu arada Bozkurt halkına hem başsağlığı hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şimdi de Türkeli'deyiz. Özellikle selden etkilenen Sanayi Sitesindeki esnaflara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cenabı Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın ve bir an evvel yaraların sarılmasını nasip etsin" dedi.
İlçenin Cumhuriyet Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Erbakan, buradan Sanayi Sitesi esnaflarına geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Son olarak ilçeye bağlı Düzler köyünde yıkılan fabrikaların sahiplerine de ziyaret gerçekleştirmesinin ardından ilçeden ayrıldı.

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