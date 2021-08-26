Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Büyük bir dram, çok büyük bir acı yaşanmış"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Babaçay köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, “Gerçekten de büyük bir dram, çok büyük bir acı yaşanmış” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sinop ziyaretine ilk olarak Türkeli ilçesinden başladı. İlçede sel felaketinde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunan ve ardından Ayancık ilçesine geçen Erbakan, selde zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaşanan afete ilişkin yetkililerden bilgi alan Erbakan, yardım gönüllüleriyle de sohbet etti. Erbakan, Ayancık Sanayi Sitesi’nde de incelemelerde bulunmasının ardından sel felaketinden en çok etkilenen Babaçay köyünü ziyaret etti. Babaçay Köyü Muhtarı Şevki Kaya ve vatandaşlardan köyde 40’a yakın evin yıkıldığını ve 15 kayıp verildiğini öğrenen Erbakan, selde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti. Fatih Erbakan, “Sinop’ta selden en ciddi şekilde etkilenen Babaçay köyüne ziyarette bulunduk ve tabii ki gerçekten de büyük bir dram, çok büyük bir acı yaşanmış. 15 kişi aynı köyden vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii bu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledik ve bütün buradaki Babaçay halkına da geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi ilettik. Cenabı Allah bir daha göstermesin. Hem Babaçaylıların, hem Sinop, hem Kastamonuluların hem de bütün milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere de Cenabı Allah gani gani rahmet eylesin. Tekrardan milletimize de, ülkemize de geçmiş olsun diyorum, başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Fatih Erbakan'a ziyaret ve incelemelerinde Sinop İl Başkanı Mustafa Çınar, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.