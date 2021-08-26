Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: “Algı operasyonu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: “Algı operasyonu”

İHA

Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: “Algı operasyonu”

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası kamuoyunda tomruklar aleyhinde oluşan durum nakliyecileri rahatsız etti. Yaşanan yıkımın tamamen tomruklara bağlanmasını 'algı operasyonu' olarak nitelendiren Kooperatif Başkanı Erol Yüksel, tomrukları 'Ayancık ekonomisinin olmazsa olmazı' olarak nitelendirdi.
S.S. 10 Nolu Ayancık Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erol Yüksel, “Babaçay’daki olumsuzlukları sadece Yeni Konak Orman Deposu’na bağlamak yanlış bir şey. Bugün Yeni Konak’tan yukarıya doğru bakıldığında ne yol var ne iz var. Çayın üstleri tamamen bir ova olmuş. Daha evvel çayın üstlerinde çok çınar ağacı vardı, tamamen yok olmuş. Yani Ayancık’ta ve kamuoyunda ‘Yeni Konak Orman Deposu Babaçay’ı götürdü’ diye bir algı operasyonu içerisine soktular ama tabii ki biz onların konuştuğu açıdan bakmıyoruz. Tomruğun yıktığı yerler var mıdır? Mutlaka vardır. Yok demiyorum ben” dedi.
Tomrukların Ayancık için önemli olduğunu belirten Yüksel, “Bu Ayancık’ın ekonomisi bu tomruklar sayesinde ayakta duruyordu. Şimdi birinci aya kadar üretim olmadığını duyuyoruz sağdan soldan. Aslı var veya yok bilmiyoruz ama üretim olmayınca ormanda bu Ayancık’a para nereden girecek? Bu kamyoncu para kazanmayınca bu esnaf parayı nereden bulacak? Bulamayacaklar, hepsi aç kalacaklar. Biz kamyoncular, ben kooperatif başkanı olarak biz kendimize iş buluruz. Ayancık’ta olmasa gider Çorum’da, Ankara’da çalışırız. Biz her yerde çalışırız. Ama burada ayağımızın dibinde olan iş birebir her gün olan iş, kısa vadede Ayancık’a dönen peşin para bunlar. Ayancık’ın ekonomisini sağlayan bu milletin ‘yok tomruk şöyle, tomruk böyle’ demesi ve millet, bacak kadar çocuk bile tomruktan bahsediyor bugün Ayancık’ta. Bu bacak kadar çocuğa ‘acaba tomruk ne işe yarar, bu tomruğun üretimi nasıl yapılır, bu tomruk buraya nasıl gelir’ bundan hiç bahseden yok” diye konuştu.
“Yeni Konak’a depo çıktığında hiç kimsenin sesi çıkmıyordu” diyen Kooperatif Başkanı Yüksel, “Çünkü niye çıkmıyordu para geliyordu Ayancık’a. Sel aldıktan sonra tomruk kötü oldu. Bugüne kadar iyiydi ya. Ayancık’ta 100 bin TL’lik daireleri 500 bin TL’ye sattılar bu müteahhitler. Niye 500 bine sattılar, Ayancık’ta köylü para götürüyor. Ormandan para geliyor. Hep bu milletin bahsettiği tomrukların sayesinde 100 bin TL’lik daireler 500 bin TL’ye çıktı. Sanayide tomruktan bahseden, şikayetçi olan arkadaşlarımız var. Sen 100 liralık işi 500 liraya çekiyordun sanayici arkadaşım. Yani sen bugün niye tomruktan şikayetçi oluyorsun. Sen çayın kenarına sanayi yaparsan, çayın kenarına depoyu yaparsan, çayın kenarına pazar yerini yaparsan elbette ki belli bir zaman sonra doğa verdiğini alacaktır” şeklinde konuştu.
Yüksel, “Bu bir gerçek ki tüm kamuoyu bilsin ki bu memleket ormanla geçiniyor. Bugün köyde duran arkadaşlarımız, üretim yapan arkadaşlarımızın hepsinin altında sıfır kilometre traktörler var. Altlarında en güzel arabalar var. Bunun hepsinin kaynağı ormandır. Yani bu milletin böyle domuza bakar gibi baktığı tomruklardır. Bundan sonrası artık yatırımlar yapılırken, binalar yapılırken herkes kendine çeki düzen vererek çay kenarlarına yaptırmazlar. Bundan sonra kurulacak olan orman deposu sel görmeyecek yere konulur inşallah, böyle bir felakette yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Büyük bir dram, çok büyük bir acı yaşanmış"
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Büyük ...
Sular kesildi, imam gitti, cami kapandı ama heyelan tehlikesindeki evler boşalmadı
YEREL HABERLER Sular kesildi, imam gitti, cami kapandı ama heyelan ...
Fatih Erbakan, afet bölgesi Türkeli'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Fatih Erbakan, afet bölgesi Türkeli'yi ziyaret etti
Ayancık'ta felaketin sanayi sitesindeki boyutu ortaya çıktı: Selde hasar gören 56 iş yeri yıkılıyor
YEREL HABERLER Ayancık'ta felaketin sanayi sitesindeki boyutu ortaya ...
Ayancık’tan Samsun’a teşekkür
YEREL HABERLER Ayancık’tan Samsun’a teşekkür
Sinop ormanlarından fışkıran fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Sinop ormanlarından fışkıran fesleğen ve yumurta ...
Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme suyu verilecek
YEREL HABERLER Sinop Türkeli'ye 18 gün aradan sonra kesintisiz içme ...
Bakan Yardımcısı Birpınar: “Ayancık eskisinden çok daha güzel olacak”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Birpınar: “Ayancık eskisinden çok ...
Bakan Soylu'dan Gençlik Merkezi gönüllülerine helikopter jesti
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Gençlik Merkezi gönüllülerine ...
Sinop’ta hasarlı köprü yıkılırken, yenisinin zemin sondajına başlandı
YEREL HABERLER Sinop’ta hasarlı köprü yıkılırken, yenisinin zemin ...
Ayancık'ta yardıma koşan bir Somalili
YEREL HABERLER Ayancık'ta yardıma koşan bir Somalili

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.