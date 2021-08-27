Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkeli'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketinin yaşandığı Türkeli ilçesinde esnafla ve vatandaşlarla buluştu.

Helikopter ile Türkeli Huzur Dincel Stadı'na iniş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkeli geçici ilçe koordinatörü Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, ilçedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçedeki esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Pakdemirli, bazı vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Türkeli Çayı'nda kapsamlı bir ıslah çalışması yapılması talebini iletti.

Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Pakdemirli, Abana ilçesini ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.

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