Yün dolu çuvaldan çıkan kayıp altınları teslim etti, yılın örnek esnafı oldu

Sinop’ta yorgancılık mesleğinin son temsilcisi olan Alaattin Karaahmetoğlu’na kendisine getirilen yün dolu çuvalın içinden çıkan 8 yıldır kayıp olan altınları sahibine teslim ettiği için 2021 Yılı Örnek Esnaf ve Sanatkarı ödülü takdim edildi.

Sinop’ta Ahmet ve Şükran Er çifti evdeki çuval içindeki yünleri yorgan yapması için kent merkezindeki son yorgancı Alaattin Karaahmetoğlu’na götürdü. Bir süre sonra çiftin getirdiği yünlerden yorgan yapmak için çuvalı açan Karaahmetoğlu, çuvaldan ziynet eşyaları çıkınca durumu polis bildirdi. 8 yıl önce saklanıp yeri unutulan altınlar yapılan inceleme sonrası kendilerine teslim edildi. Yorgancı Alaattin Karaahmetoğlu da bu davranışıyla takdir topladı.

Karaahmetoğlu’na esnaflık örneği sergilediği için Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu ve Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan‘ın katılımıyla 2021 Yılı Örnek Esnaf ve Sanatkarı ödülü takdim edildi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Alaattin Karaahmetoğlu ilimizde yok olmaya yüz tutmuş bir mesleği icra ediyor. Bunun ötesinde de 8 yıldır kayıp zannedilen ziynet eşyaları Alaattin ustamıza gelen bir yorganın içinden çıkıyor. Bunu yorgan sahibine o ziynet eşyalarını teslim ediyor. Bu da üzerinden bin yıl geçmiş olmasına rağmen Ahi Evran felsefesinin Sinop’ta hala yaşatıldığını gösteriyor. Bu anlamda bizim için onun hemşehrisi olmak gurur verici bir şey. Kendisine ve bütün Sinop esnaflarının da böyle güzel örneklerle anılması dileğiyle bu felsefenin binlerce yıl daha yaşatılması dileğiyle plaketi takdim ediyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, “Esnafımız yaklaşık 8 yıldır kayıp olan altınları kendisine getirilen bir yorganın içinde buluyor. İçinde yaklaşık o günün parasıyla 100150 bin TL değerinde altın çıkıyor. Bu altınları sahibine teslim ediyor. Yine böyle bir cüzdan buluyor. İçinde Euro ve Dolar bulunan onu da sahibine teslim ettiğini biliyoruz. Bunlarla alakalı olarak bizde ahilik dönemi yaklaştığı için onu takdim ettiğimiz ödülle onore ettik. Bundan sonraki esnaflarımıza örnek olsun diye. Ahilik kültürümüzü yaşatalım diye. Onun bizim bir üyemiz olması da bize gurur veriyor” diye konuştu.

Esnaf Alaattin Karaahmetoğlu da “Çuvalları bana bırakmışlardı. 10 15 gün geçti. Sıra onlara gelince çuvalları boşalttım. Bir torba düştü içinden. Herhalde ilaçtır deyip kenara koydum. İşim bitince bir bakayım dedim baktım altın var içinde. Bayağı bir altın vardı içinde polise bildirdim. Onların nezaretinde kendisine teslim ettik. Kendileri de kayıp sanıyorlardı. Kim olursa olsun böyle yapmalıydı. Esnafta böyle olmalı. Haram yemeyecek kimsenin malında gözü olmayacak. Bu ödül içinde çok mutluyum. Layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Bir esnafın alabileceği en güzel ödül” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.