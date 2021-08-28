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AK Parti Ayancık’taki acı bilançoyu açıkladı: "Kayıp 10 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor"

İHA

AK Parti Ayancık’taki acı bilançoyu açıkladı: "Kayıp 10 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor"

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, “Yaşanan afette 10 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, 6 vatandaşımız ise hala kayıp durumdadır. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.
Afet bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a gelen MKYK üyeleri Metin Tarhan, Halise Çiftçi ve Nazan Aytop ile birlikte Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Ayancık ve Türkeli’de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Açıklamasında Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun ve şiddetli yağışın, maalesef beraberinde yaşanan sel felaketiyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinde büyük bir yıkıma sebep olduğunu ifade eden Giresun, “Yaşanan afette 10 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, 6 vatandaşımız ise hala kayıp durumdadır. Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

45 köyden 120 hane heyelandan etkilendi ev ve iş yerlerinde yıkım yaşandı
Meydana gelen sel felaketinin pek çok ev ve iş yerinde yıkıma sebep olduğunu, Ayancık Devlet Hastanesi başta olmak üzere bazı kamu kurumlarımızda ciddi hasarlar meydana getirdiğini kaydeden Giresun, “Köylerimize ulaşımın kapandığı acı felakette, ilçemizde su ve elektrik hatları da ciddi ölçüde zarar gördü. Sel felaketinde 45 köyden 120 hanenin heyelandan etkilendiği, doğrudan tüm muhtarlarla görüşülerek tespit edildi” şeklinde konuştu. Afetin hemen ardından Ayancık ve Türkeli ilçe ve mahallelerinden 583 vatandaşın helikopterlerle tahliye edildiğini ifade eden Başkan Giresun, Sinop Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi gören 56 hastanın naklinin de hızlı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Afet bölgesine 37,5 milyon TL kaynak aktarıldı
“Hepimizi derinden yaralayan büyük bir felaketi geride bırakmış olsak da devletimizin sağladığı imkânlarla ilçelerimizin yaraları kısa sürede sarılmaya başlandı” diyen Başkan Giresun, açıklamasının devamını şu ifadelerle sürdürdü:
“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Bakanlarımız Ayancık ve Türkeli ilçelerimiz için gerekli tüm imkanları seferber ettiler. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sinopumuzun afet bölgesi ilan edilmesi de, ilçelerimizin kısa sürede toparlanmasında etkili oldu. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği afet bölgemize, toplam 37,5 milyonluk kaynak aktarıldı. Devletimiz şu an Ayancık ve Türkeli’de; 2 bin 963 personel, 14 helikopter, 1 jiku, 271 araç, 14 ambulans, 530 iş makinesi, 5 römorkör, 1 koordinasyon tırı, 1 feribot ile çalışmalarına devam etmektedir. Bu yoğun çalışmaların sonucu olarak afet bölgemizde yıkılan yollar yeniden yapılmakta, selin yok ettiği evlerin yerine yenileri inşa edilmektedir. Ayrıca her gün ilçelerimize bakanlarımız milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, MKYK ve MYK üyelerimiz gelerek halkımızın sorunlarını dinleyip, çözümler üretmektedir. İlçelerimizin yaraları, devletmillet dayanışmasıyla sarılmaktadır.”

Bodrum katları ve sokaklarda temizlik devam ediyor
Ayancık ilçesinde devam eden temizlik çalışmaları hakkında da bilgiler veren Giresun, “Şu an Ayancık Devlet Hastanesinde 114 kişilik ekiple çalışma yapılmaktadır. Evlerin bodrumları, girişleri ve sokaklar, içinde askerlerimizin de yer aldığı 167 kişilik gönüllü ekiple temizlenmektedir. Cevizli Mahallesindeki tüm binaların bodrumları motopomp ile çekilmiştir. Kombin vidanjör ile 86 binanın bodrumu rüsubattan arındırılmıştır. İtfaiyeler ile su sağlanmakta, hastalık riskine karşı ilaçlama yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Köylere hizmet yeniden sağlandı
Afetin zararlarının hızlı bir şekilde giderildiğini sözlerine ekleyen Başkan Giresun, “Gelinen noktada sel felaketinden en çok zarar gören hastanemiz, yeniden hasta kabulüne başladı. Elektriğin, suyun ve ulaşımın olmadığı köy yolumuz kalmadı. İlçe merkezimizde yıkılan köprülerin yerine yenileri inşa edildi. Afetin büyük bir yıkıma sebep olduğu Babaçay köyünde, vatandaşlarımızın konaklaması için konteyner kent kuruldu, kira yardımı sağlandı. Sanayimiz ve Cevizli Mahallemiz ise hızla toparlanıyor. Yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 165 çiftçimize 1.265 balya saman, 29 Ton hayvan yemi, 3,5 ton yonca ve sokak hayvanları içinde 1400 kg mama dağıtımı gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.
Uğur Giresun, “İnşallah Ayancık ve Türkeli’de hayat normale dönene kadar, ilçelerimizin tüm ihtiyaçları karşılanana kadar mesaimiz, çabamız ve çalışmalarımız devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı. MKYK üyeleri de basın toplantısında söz alarak bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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