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Bakan Karaismailoğlu: Batı Karadeniz´de kardeşliğin öyküsünü yazdık

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Batı Karadeniz´de kardeşliğin öyküsünü yazdık


Barış BUDANOĞLU- Mustafa İNAN/SİNOP, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dayanışmanın ve bir olmanın değerini bir kez daha anladığımız bu zor dönemde, Batı Karadeniz´de kardeşliğin öyküsünü yazdık. Milletimizin yüzündeki gülümseme ve onların duası bizim için en kıymetli ödüldür" dedi.
Kentte, 11 Ağustos´ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokakları sel bastı.
Felaketin ardından ekiplerin çalışmaları devam ederken hayat da normale dönüyor. Sel bölgesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pazarcık Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Küçük Sanayi Sitesi´ndeki çalışmaları inceledi. Ardından AFAD Kriz Merkezi´nde değerlendirme toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, basın açıklaması yaptı.
`YOLLARDAKİ HASARLARI TAMAMEN GİDERDİK´
Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dünyadaki felaketler ülkemizde de Akdeniz ve Ege´de orman yangınları, Batı Karadeniz´de ise sel felaketleri olarak yaşandı. Bu felaketlerin yaşandığı kentlerde etkin çözümler üreterek, hızlı müdahalelerde bulunarak, milletimizin yanında olduk. Havadan, karadan ve denizden müdahale ettik. Adeta ulusal bir seferberlikle bölgelerimizin yardımına koştuk. Batı Karadeniz´de yaşadığımız ve son yılların en büyük sel felaketi sonrasında, devlet ve millet omuz omuza vererek yaraları sarmak için çalıştık. İlk günden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerden dün olduğu gibi bugün de devlet olarak milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop´ta yaklaşık 200 kilometre yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından kapanan yollarımızı açtık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte yollardaki hasarları tamamen giderdik. Sinop´ta 564 kilometre yol ağımızda toplam 100 kilometre bir alanda hasar oluştu. Yollardaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak, yollarımız trafiğe açılmıştır. İyileştirme çalışmaları ise devam ediyor. Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprüler hasar gördü. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Ayancık Sanayi Sitesi bölgesinde zarar gören işyerleri için kalıcı binalar yapılana kadar geçici olarak hizmet vereceği işyerleri için sanayi içerisinde belirlenen sahadaki çalışmaları da tamamlıyoruz. Kastamonu´da da 553 kilometre uzunluğundaki yolun 75 kilometrelik kısmında hasarlar meydana geldi. Bu hasarlı yollar da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı, yollarımız trafiğe açıldı. Kastamonu´da 47, Sinop´ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine geçici köprüleri tahsis ettik" diye konuştu.
`KALICI KÖPRÜLERİ 2 AYDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ´
Afetin izlerini silmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bartın´da 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 50 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Bu hasarları da giderdik ve yolun tamamı trafiğe açıldı. Dayanışmanın ve bir olmanın değerini bir kez daha anladığımız bu zor dönemde, Batı Karadeniz´de kardeşliğin öyküsünü yazdık. Milletimizin yüzündeki gülümseme ve onların duası en kıymetli ödüldür. Kalıcı projelerimizin planlarını tamamladık ve yapımına da başladık. Kalıcı köprüleri de 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Selle birlikte denize taşınan tomrukları ağ sistemiyle topluyoruz. Her şartta halkımızın yanındayız. Sel felaketinde mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Yaralarımızı kısa sürede saracağız. Söz veriyoruz, kalıcı yollarımızı köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yapacağız. Tüm bakanlıklarımız çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölgede çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.DHA-Politika Türkiye-Sinop / Ayancık Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN
2021-08-30 19:03:52

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