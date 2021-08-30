Bakan Karaismailoğlu: “Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerinde yolda hasarları tamamen giderdik” "Kastamonu’da 47, Sinop’ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerinde yolda hasarları tamamen giderdik” "Kastamonu’da 47, Sinop’ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerinde yolda hasarları tamamen giderdik” "Kastamonu’da 47, Sinop’ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik"

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaklaşık 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik” dedi.
Hafta sonu ayrıldığı Ayancık’a bugün tekrar gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmaları inceledi. Esnaflarla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, çay davetlerini kırmadığı esnaflar tarafından ilgiyle karşılandı. Bakan Karaismailoğlu'nun ziyareti sırasında Küçük Sanayi Sitesi’nde selde ağır hasar gören 56 iş yerinin yıkımının tamamlandığı, bu iş yerlerinde esnaflık yapanların bir bölümünün kira yardımıyla yeni bir yere taşındığı, bir bölümünün ise yeni iş yerlerinin yapılmasını beklemeyi tercih ettiği belirtildi. 16 esnaf için de 11 adet geçici iş yeri inşa edildiği bilgisi verildi.
Bakan Karaismailoğlu, ardından Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş’ın koordinasyonunda yapımı süren iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Açıkbaş, çalışmanın son durumu ile ilgili bilgi verdiği Bakan Karaismailoğlu’na iş yeri inşaatlarının 6 gün içinde neredeyse son aşamaya geldiğini kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Karaismailoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos’tan bugüne kadar açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için zamana karşı selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduk. Afetlerin sırası ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahil olduk. Yarın da böyle olacaktır. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaklaşık 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik. Kastamonu’da 47, Sinop’ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine acil ulaşım yollarını ve geçici köprüleri tahsis ettik. Ayrıca selin denize taşıdığı tomrukları römorkörlerimizle ilk defa gerçekleştirilen ağ sistemi kullanarak topluyoruz. Bu şekilde deniz araçlarının seyri ve balıkçılarımız için faaliyetlerini gerçekleştirmeleri yönünde emniyeti de sağlamış oluyoruz. Buradan söz veriyorum kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Batı Karadeniz´de kardeşliğin öyküsünü yazdık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Batı Karadeniz´de kardeşliğin ...
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
YEREL HABERLER Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından ...
Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı
Türkeli’de 30 Ağustos töreni
YEREL HABERLER Türkeli’de 30 Ağustos töreni
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Ayancık'ta pazar esnafı sel yardımını AFAD'a bağışladı
YEREL HABERLER Ayancık'ta pazar esnafı sel yardımını AFAD'a ...
Taşradaki göç personeli afetzedelere yardım için Sinop’ta Göç Müdürü Altun da personelle sahada
YEREL HABERLER Taşradaki göç personeli afetzedelere yardım için ...
AK Parti Ayancık’taki acı bilançoyu açıkladı: "Kayıp 10 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor"
YEREL HABERLER AK Parti Ayancık’taki acı bilançoyu açıkladı: "Kayıp ...
Yün dolu çuvaldan çıkan kayıp altınları teslim etti, yılın örnek esnafı oldu
YEREL HABERLER Yün dolu çuvaldan çıkan kayıp altınları teslim etti, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.