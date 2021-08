Selden etkilenen Ayancık’ta okullar eğitime hazırlandı Kırtasiye desteği ödeneği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarıldı

Sel afetini yaşayan Ayancık’ta okullar eğitime hazır duruma getirildi. Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, “Okullarımız eğitimöğretime hazır durumda. Yarın itibarıyla 241 tane okul öncesi öğrencimiz, 231 tane de birinci sınıf öğrencimiz uyum eğitimlerine başlayacaklar. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize kırtasiye desteği verileceğiyle ilgili ödenek aktarımı gerçekleşti. Okullarımızın açılmasıyla birlikte öğrencilerimize kırtasiye desteği yapılacaktır” dedi.

Sinop’ta selden etkilen Ayancık ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Okul öncesi ve birinci sınıflara yönelik olarak yarın başlayacak uyum eğitimleri öncesi okullardaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Selden etkilenen okullar büyük bir çaba sonucu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirildi. Okulların girişlerinde okulun sel sonrası durumu ve yapılan çalışmalar sonucu gelinen son hali panolarda sergilenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in müjdesini verdiği kırtasiye yardımı ile ilgili ödenek aktarımı da gerçekleştirildi. Alım süreçlerinin ardından yardımların ulaştırılacağı öğrenildi.

Sel afeti sonrası gerçekleştirilen çabalardan bahseden Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, “Sel felaketinden etkilenen ilçelerden biri tanesi de bizim ilçemiz. Toplam 16 tane müdürlüğümüze bağlı kurum içerisinden 10 tane kurumumuz zarar gördü. Çok hızlı bir şekilde bu kurumlarımızın temizlik çalışmaları yapılarak devletimizin ilgili birimleri, belediyeleri, AFAD, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdare iş birliğiyle en kısa sürede tamamlandı. Sadece 1 tane yeni açacağımız özel eğitim okulumuz ağır hasar aldı. Bugün itibarıyla özel eğitim okulumuzla ilgili de askeri personelimiz belediyelerimiz, yine Özel İdare ekiplerimiz vasıtasıyla temizliği tamamlanmış olup hasar çalışmaları giderilecek, burada eğitime başlayacak 36 tane öğrencimizin eğitimle ilgili çalışmaları diğer okullarımızda planlandı. Şu an 6 Eylül itibarıyla eğitim öğretime hazır olmayan bir kurumumuz kalmamış durumda” diye konuştu.

Yarın okullarda uyum eğitimlerinin başlayacağını belirten Müdür Nihat Ergül, “Tabii, bugün 20212022 eğitim yılının birinci günü. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları başladı. Saat 10’da Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in açılış konuşmasını yapmasıyla birlikte başladı. Yarın da uyum çalışmaları başlayacak birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerimize yönelik olarak. Şu an biz eğitim öğretim anlamında okullarımız tam olarak hazır hale gelmiş durumda. Yarın itibarıyla 241 tane okul öncesi öğrencimiz, 231 tane de birinci sınıf öğrencimiz uyum eğitimlerine başlayacaklar. 3 gün sürecek. Tabi bu sel afeti ilk günden itibaren ülkemizin değişik yerlerinden gelen kurumlar ve gönüllülerle birlikte bizim öğretmenlerimiz de eğitim camiamız da bu manada gıdanın ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırılması ve AFAD Koordinasyon Merkezi’nde görev aldılar” şeklinde konuştu.



Okullar hazırlandı Bakanlık desteği ulaştı

Tüm okulların eğitime hazır hale getirildiğini ve bakanlık tarafından da gerekli desteklerin yapıldığını belirten Nihat Ergül, “Bu süreçte ilk günden itibaren Bakanlığımız düzeyinde ilk etapta daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz sayın bakanımızın talimatıyla çok hızlı bir şekilde bize ulaştılar. Akabinde Bakanımız Sayın Mahmut Özer Ayancık’a ziyarette bulundular. Burada selin izlerini silmek ve bizlere, öğretmen ve öğrencilerimize moral vermek maksadıyla her türlü desteği vereceğini dile getirdi. Ki ciddi manada da ilçemize ödenek aktarımında bulundular. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize kırtasiye desteği verileceğiyle ilgili ödenek aktarımı gerçekleşti. Bakanımızın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığımız selden etkilenen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize tablet hediyesinde de bulunacak. Şu an eğitim öğretim açısında bir olumsuzluk söz konusu değil. Okullarımız eğitim öğretime hazır durumda” ifadelerini kullandı.



Psikososyal destek

Öğrenci, veli ve afetzedelere yönelik psikososyal destek faaliyetlinin de yapıldığını belirten Müdür Ergül, “Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan psikososyal müdahale ekipleri ilçemize afetin 2. günü itibarıyla intikal ettiler. İlçemizde yaptıkları çalışmalarla öğrencilerimize velilerimize, afetzedelere yönelik olarak psikososyal destek faaliyetlerine devam etmektedirler” sözlerine yer verdi.

