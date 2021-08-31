Ayancık’ta yaraları saran Mehmetçik’e doğum günü sürprizi

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– Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde yaraların sarılmasına destek veren Mehmetçik’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve kamu kurum binasının su altında kaldığı bölgede Mehmetçik selin ilk anından itibaren yapılan çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Ayancık Devlet Hastanesindeki temizlik çalışmalarına destek veren Mehmetçik, ev ve kamu binalarındaki temizlik faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu noktada askerlere moral ve verilmesi amacıyla Ayancık Kaymakamlığı tarafından bir sürpriz gerçekleştirildi.

İlçedeki çalışmalara katılan bazı askerler için doğum günü etkinliği yapıldı. Selin ardından bölgede özveriyle çalışan askerler için pasta kesildi.

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