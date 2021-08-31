SİNDEF’ten afet bölgesine çocuk parkı sözü

– Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde zarar gören Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyüne Sinoplu Dernekler Federasyonu (SİNDEF) tarafından çocuk parkı yapılacağı sözü verildi.

Ayancık ilçesine okul projesi başlatan SİNDEF afet sonrası çalışmalarına devam ediyor. Selden en çok etkilenen Babaçay’da incelemelerde bulunan SİNDEF Başkanı Hasan Dalkıran, köylülerin çocuk parkı talebini kabul etti. AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ile birlikte Babaçay’da mağdur vatandaşlarla bir araya gelen Hasan Dalkıran, vatandaşların çocuk parkı talebi için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.



“Her zaman yanlarında olacağız”

SİNDEF Başkanı Hasan Dalkıran, “Başımıza gelen bu elim olayı, devlet millet el ele duygusuyla atlatmaya çalışıyoruz. Selin en fazla etkilediği yerler arasında olan Babaçay’da vatandaşlarımızı tekrar ziyaret ettik. Devletimiz burada gerekli adımları atıyor. Vatandaşlarımız çocuk parkı talebinde bulundu. Biz de bu talebi derhal yerine getirmek için adımlarımızı attık. Birlikte yaralarımızı saracağız ve bugünleri atlatacağız. Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. SİNDEF olarak her daim yanlarında olacağız” dedi.

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