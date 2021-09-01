Okulunu kurtarmak isterken canından oluyordu

– Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde insanlar ev ve arabalarını korumak isterken bir eğitimci ise okuluna koştu. Köylerde yaşanan seli duyan eğitimci tedbir almak için gittiği okulun çevresinde suların yükselmesiyle az daha canında oluyordu.

Olay, selin yaşandığı 11 Ağustos günü erken saatlerde meydana geldi. Ayancık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Çopur aldığı duyum üzerine su baskını ihtimaline karşı tedbir almak için yapımı devam eden Özel Eğitim Okulu’na gitti. Köylerde sel yaşandığını duyan ancak neyle karşılaşacağını bilmeyen Arif Çopur, okul çevresinde gördüğü su birikintilerinin aşırı yağmur nedeniyle normal olduğunu düşündü. Ancak bir anda durum tersine dönünce Müdür Çopur, tehlikenin içinde kaldı. Gelişi daha 5 dakika bile olmadan sular yükselmeye başladı. Etrafı sarmaya başlayan sular arasından aracını 50 metre uzakta bir istinat duvarına kadar sürebilen Çopur, 2 metrelik duvardan atlayarak 4 katlı bir eve sığındı. Aracı ise o duvardan atlarken saniyeler içinde sularla taşınmaya başlamıştı.

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