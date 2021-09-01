Sinop’ta hortum paniği

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Sinop’ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı Sinop’u vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çıktığı şehirde denizde hortum oluştu.

Akliman açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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