Sel bölgesindeki kurulan konteyner evlere enerji

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel bölgesindeki kurulan konteyner evlere enerji

İHA

Sel bölgesindeki kurulan konteyner evlere enerji

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde yaraları sarmak için seferber olan YEDAŞ ekipleri, sular altında kalan trafo merkezlerini onardı ve kurulan konteyner evlere enerji verdi.
Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel afetinin hemen ardından adeta seferber olan YEDAŞ, tüm ekipleri ve teknik donanımıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. YEDAŞ ekipleri, sel nedeniyle suların altında kalan trafoları anında onararak kurulan konteyner evlere enerji akımını sağladı.

39 adet konteyner eve elektrik
Felaketin yoğun olarak yaşandığı Ayancık'ın Babaçay köyünde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından bölgeye geçici konteyner evler kuruldu. YEDAŞ ekipleri ise ilk etapta 19, ikinci etapta 10 ve üçüncü etapta da 10 olmak üzere 39 adet konteynerin topraklama ve çevre aydınlatmaları dahil elektrik alt yapısını tamamladı ve mağdur vatandaşları elektrik enerjisine kavuşturdu.

YEDAŞ personeli felaket bölgesinde
Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgeye ayrıca 110 KVA jeneratör montajı yaptıklarını ve günlük olarak yakıt ikmali sağladıklarını söyleyen YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi, “Birçok ekip ve ekipman bölgeye kaydırılarak olağanüstü çalışmalarla şebeke yeniden faaliyete geçirildi. Sinop’a gönderilen toplam jeneratör sayısı 183 adet. Aynı zamanda 3 adet mobil trafo, sel nedeniyle hasar gören trafo binaları yerine kullanılmak üzere hazır bekletildi. Ayancık ve Türkeli ilçeleri şehir merkezlerinde bulunan sokak aydınlatma şebekesine enerji verildi. Kurulan konteyner evler için de jeneratör montajı yapılıp tamamına enerji sağlandı” dedi.
Dağıtım Direktörü Bilgi ayrıca, "Bölgede meydana gelebilecek tüm enerji ihtiyacı ekiplerimizin yoğun gayreti ile 7/24 esasına dayalı çalışılarak giderilmektedir. Çalışmalarımız felaket bölgesinde tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
YEREL HABERLER Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Selin yıktığı sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu
YEREL HABERLER Selin yıktığı sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar ...
Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
YEREL HABERLER Türkeli Hükümet Konağı ihalesi yapılıyor
Vali Dağlı: "Ayancık’ta selin izleri hızla siliniyor"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Ayancık’ta selin izleri hızla siliniyor"
Sinop’ta hortum paniği
YEREL HABERLER Sinop’ta hortum paniği
Samsun Valisi'nden Ayancık’ta sağlıkçılar ve vatandaşlara moral
YEREL HABERLER Samsun Valisi'nden Ayancık’ta sağlıkçılar ve ...
Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları 25 TL
YEREL HABERLER Denizlerde av sezonu açıldı, sezonun ilk palamutları ...
Okulunu kurtarmak isterken canından oluyordu
YEREL HABERLER Okulunu kurtarmak isterken canından oluyordu
Sel bölgesi eğitime hazırlandı, minikler okulla tanıştı
YEREL HABERLER Sel bölgesi eğitime hazırlandı, minikler okulla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.