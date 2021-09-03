Sel bölgesindeki kurulan konteyner evlere enerji

Sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde yaraları sarmak için seferber olan YEDAŞ ekipleri, sular altında kalan trafo merkezlerini onardı ve kurulan konteyner evlere enerji verdi.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel afetinin hemen ardından adeta seferber olan YEDAŞ, tüm ekipleri ve teknik donanımıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. YEDAŞ ekipleri, sel nedeniyle suların altında kalan trafoları anında onararak kurulan konteyner evlere enerji akımını sağladı.



39 adet konteyner eve elektrik

Felaketin yoğun olarak yaşandığı Ayancık'ın Babaçay köyünde evleri hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından bölgeye geçici konteyner evler kuruldu. YEDAŞ ekipleri ise ilk etapta 19, ikinci etapta 10 ve üçüncü etapta da 10 olmak üzere 39 adet konteynerin topraklama ve çevre aydınlatmaları dahil elektrik alt yapısını tamamladı ve mağdur vatandaşları elektrik enerjisine kavuşturdu.



YEDAŞ personeli felaket bölgesinde

Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgeye ayrıca 110 KVA jeneratör montajı yaptıklarını ve günlük olarak yakıt ikmali sağladıklarını söyleyen YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi, “Birçok ekip ve ekipman bölgeye kaydırılarak olağanüstü çalışmalarla şebeke yeniden faaliyete geçirildi. Sinop’a gönderilen toplam jeneratör sayısı 183 adet. Aynı zamanda 3 adet mobil trafo, sel nedeniyle hasar gören trafo binaları yerine kullanılmak üzere hazır bekletildi. Ayancık ve Türkeli ilçeleri şehir merkezlerinde bulunan sokak aydınlatma şebekesine enerji verildi. Kurulan konteyner evler için de jeneratör montajı yapılıp tamamına enerji sağlandı” dedi.

Dağıtım Direktörü Bilgi ayrıca, "Bölgede meydana gelebilecek tüm enerji ihtiyacı ekiplerimizin yoğun gayreti ile 7/24 esasına dayalı çalışılarak giderilmektedir. Çalışmalarımız felaket bölgesinde tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

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