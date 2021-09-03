Tarihi Boyabat İlkokulu restorasyonu ihalesi 30 Eylül’de

Milli Eğitim Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleşecek olan “Boyabat İnönü İlkokulu Restorasyonu Yapım İşi” için ihale tarihi belli oldu.

Boyabat Öğretmenevi olarak hizmet verecek Tarihi İnönü İlkokulu’nun restorasyon ihalesi 30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Uzun mesailer ve değer katan adımlarla bir tarihin yeniden hayat bulacağını belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Tarihi İnönü İlkokulumuzun restorasyon yapım ihalesi 30 Eylül’de yapılıyor. Boyabat Öğretmenevi olarak hizmet verecek olan tarihi binamızı, hak ettiği ihtişamına yeniden kavuşturacağız inşallah. Milletvekilimiz Dr. Nazım Meviş ve İl Başkanımız Uğur Giresun’a destek ve gayretleri için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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