Sinop’ta çalılık alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Sinop'ta daha önceden ağaç kesimi yapılan çalılık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesinde sıkılan su yeterli olmayınca, yanan köklerin üstüne kepçeyle toprak atılarak yangına müdahalede bulunuldu.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde daha önceden ağaç kesimi yapılan Dibekli köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Ancak içten içe yanan ağaç köklerini tamamen söndürmek mümkün olmadı. Bunun üzerine yangın yerine kepçe çağrıldı. Yangına kepçeyle müdahale edildi. Yanan ağaç kökleri kepçe kovasıyla çekilerek üzerine toprak atılarak söndürme işlemi sürdürüldü. Yapılan soğutma çalışmaların ardından yangın ormanlık alana sıçramandan kontrol altına alındı.

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