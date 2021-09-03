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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı

İHA

Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı

Sinop’ta durdurulan imar planı sonrası ev kiraları fırladı. Kiralar bir önceki yıla oranla yüzde 50 oranında artarken, emlakçılar ise yetkililerden yardım istedi.
Sinop’ta bir süre önce durdurulan imar planı sonrası ev kiraları yüzde 50 arttı. Ev sahipleri yeni ev yapılmadığı için sirkülasyon olmadığından kiralara zam yaparken, kiraya çıkmak için ev arayan vatandaşlar da kiraların yüksek olmasından ve evlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle ev bulamamaktan dertli. Önceki yılda 3+1 kiralık ev fiyatı en yüksek bin lira olurken, durdurulan imar sonrası en düşük kiralık ev fiyatı bin 500 TL oldu. Öte yandan eğitimde yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kente gelen üniversite öğrencileri de kiralık eve olan talebi artırırken emlakçılar da öğrencilerden ve vatandaşlardan gelen kiralık ev taleplerine yetişemediklerini söyleyerek yetkililerden durdurulan imar planı konusunda yardım istedi.

“Kiralar yüzde 50 arttı”
Kentte kiralık ev fiyatlarının durdurulan imar sonrası yüzde 50 oranda arttığını belirten emlakçı Hikmet Ergül, "İmar planın durdurulması ve mahkemede olmasından dolayı tapu devri yapamıyoruz. Tapu devri de olmayınca iskan alamıyoruz. Haliyle iskan olmayınca da oturma izni verilmiyor. Sinop’ta imar durumların dolayı bir ev sıkıntısı var. İmar probleminden dolayı yeni dairelerin satışları yapılamıyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda müteahhitlerle anlaşıp noterden sözleşmeli satışlar yapıyoruz. Ama haliyle o evlere iskan alınmadığı için oturma izni verilmiyor. O evlerimizi de doğal olarak kiraya veremiyoruz. İl dışından vatandaşlar yatırımlık daireler alıyor ama daireleri aktif edemiyoruz. Gecen seneden bu seneye kiralar yüzde 50 arttı. Üniversitelerin açılmasıyla yüz yüze eğitim modeline geçilmesiyle kiralık eve olan talep de iki kart attı. Müşterilerimize kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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