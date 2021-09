Sel bölgesine elektrik götüren ekip heyelanda can pazarı yaşadı

Sinop’un Ayancık ilçesinde dün yaşanan yağışların ardından köye elektrik arızasına giden ekip hemen önlerinde yaşanan heyelan nedeniyle mahsur kaldı. Yaşanan heyelan vatandaşça kaydedildi. Ekipler gelen iş makineleriyle yolun açılarak kurtarılmalarının ardından işlerine yeniden koyuldu.

Sel bölgesinden ilk günden beri görev alan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye(YEDAŞ) bağlı ekipler dün Dibekli köyünde bir arızaya bakmak için yola koyuldu. Dün yaşanan yağışlar sırasında görevine devam eden ekipler Ciroğlu yolu üzerinde heyelan tehlikesi atlattı. Tepeden aşağıya kayaların düşmeye başlamasıyla tehlikeyi fark eden ekip yol üzerinde beklerken her şey saniyeler içinde oldu. Büyük bir toprak kütlesinin aşağıya düşmeye başlamasıyla kaçmaya başlayan ekipler canını zor kurtardı. Yolun heyelan nedeniyle kapanmasıyla orada mahsur kalan ekipleri gelen iş makineleri yaptıkları çalışma ile kurtardı. Yaşanan olay sel bölgesindeki çalışanların yaşadığı zorluklar fedakarlıklara örnek oldu.

Görevlilerden Enes Özdemir, “Ayın 11’inde gece 03.30 gibi iş başı yaptık. Hiç bu kadar su baskını veya taşkın yaşanacağını düşünmemiştik. Burada ilçemize bağlı Pazarcık köyüne arıza onarımı için gittiğimizde bir anda selin ortasında kaldık. O anda insan hiçbir şey düşünemiyor. Canımız zor kurtardık. Dün de ilçemize Dibekli köyüne arıza onarımı için gittiğimizde bir anda yol kapandı. Bir anda taşlar anlatılmaz yani. Taşlar düşmeye başladı ve gözümüzün alabildiği her yer bir anda yerle bir oldu. Orada mahsur kaldık. Sonra gelen kepçelerle yollar açıldı. Tekrardan arıza onarımına devam ettik. Bütün zorlu şartlara rağmen hiçbir zaman yılmadık, yılmayacağız da. Vatandaşlarımıza hizmet götürebilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık çalışıyoruz. Tabii, bu zorlu koşullar, hava şartları, heyelanlar bizi her türlü etkiliyor ama yıldıramıyor” dedi.

