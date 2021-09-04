Psikososyal destek ekipleri kapı kapı geziyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde psikososyal destek hizmetleri devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler kapı kapı kapı dolaşarak sel sonrası oluşan travmaların izlerini silmeye çalışıyor. Bölgede görev yapan psikososyal destek ekibi psikolojik vakaların çözümü için vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Gönüllülerden oluşan ekipler, sel felaketinden etkilenen vatandaşların ruhsal ve psikolojik durumlarını düzeltmek için de her türlü desteği veriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan psikodestek ekibi görevlisi Berlin Gürleyen, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet sonrası etkilenen bireylerin normal yaşantılarına geçiş sürelerini hızlandırmak ve ihtiyaçlarını tespit ederek iyileştirme ve toparlanma becerilerini attırılması amacıyla çeşitli meslek gruplarıyla hane ziyaretleri yapılarak psikososyal destek hizmeti vermekteyiz. Hane ziyaretlerimizde aileyi tanıyoruz, ihtiyaçları hakkında bilgi alıyoruz, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz” dedi.

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