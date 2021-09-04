İş yeri alevlere teslim oldu

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Sinop’ta meydana gelen yangında bir iş yeri alevlere teslim oldu.

Yangın, dün akşam saat 00.00 sıralarında Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Özel kişiye ait bir iş yeri bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin Erfelek Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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