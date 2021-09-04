Sinop Ayancık’ta selde hayatını kaybedenler için mevlit

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– Sinop’un Ayancık ilçesinde selde hayatını kaybeden 16 kişi için mevlit programı düzenlendi.

Ayancık Sahil Camisi’nde düzenlenen programa selde hayatını kaybedenlerin sevenleri ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir de katılarak baş sağlığı dileklerini ilettiler.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ile aynı masalarda oturan protokol okunan mevlidi birlikte dinledi. Mevlit edilen dua ile son buldu.

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