Türkeli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, ilk öğrencilerini ağırlıyor

20212022 eğitimöğretim dönemine yetiştirilen Sinop Türkeli Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar başlıyor.

20212022 eğitimöğretim döneminde ilk öğrencilerini ağırlayacak olan ve yüksekokul öğrencilerine yönelik hizmet verecek Türkeli Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar 6 Eylül itibariyle başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkeli Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında,Türkeli Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda kalacak öğrenciler için ücret tarifesi, kahvaltı dahil aylık 600 lira olarak belirlenmişti.

600 m2 kapalı alana sahip öğrenci yurdu, 3 kat ve 2 bölümden oluşmakta olup, her katta; 1 etüt odası, 1 ütü odası 1 çamaşır kurutma odası, banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı bulunuyor. Kahvaltı, kantin ve wifi hizmeti verilen yurtta, spor etkinlikleri için ise 1 adet basket sahası bulunuyor. Öğrenci yurdu aynı zamanda güvenlik görevlileri ile 7/24 güvenlik kameraları ile korunuyor.

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