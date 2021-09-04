Türkeli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, ilk öğrencilerini ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, ilk öğrencilerini ağırlıyor

İHA

Türkeli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, ilk öğrencilerini ağırlıyor

20212022 eğitimöğretim dönemine yetiştirilen Sinop Türkeli Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar başlıyor.
20212022 eğitimöğretim döneminde ilk öğrencilerini ağırlayacak olan ve yüksekokul öğrencilerine yönelik hizmet verecek Türkeli Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda kayıtlar 6 Eylül itibariyle başlıyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkeli Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısında,Türkeli Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda kalacak öğrenciler için ücret tarifesi, kahvaltı dahil aylık 600 lira olarak belirlenmişti.
600 m2 kapalı alana sahip öğrenci yurdu, 3 kat ve 2 bölümden oluşmakta olup, her katta; 1 etüt odası, 1 ütü odası 1 çamaşır kurutma odası, banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı bulunuyor. Kahvaltı, kantin ve wifi hizmeti verilen yurtta, spor etkinlikleri için ise 1 adet basket sahası bulunuyor. Öğrenci yurdu aynı zamanda güvenlik görevlileri ile 7/24 güvenlik kameraları ile korunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop Ayancık’ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
YEREL HABERLER Sinop Ayancık’ta selde hayatını kaybedenler için ...
Türkeli'de su fiyatlarında yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Türkeli'de su fiyatlarında yüzde 50 indirim
İş yeri alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER İş yeri alevlere teslim oldu
Psikososyal destek ekipleri kapı kapı geziyor
YEREL HABERLER Psikososyal destek ekipleri kapı kapı geziyor
Ayancık’ta yüz yüze eğitim ertelendi İlçede eğitim 20 Eylül'de başlayacak
YEREL HABERLER Ayancık’ta yüz yüze eğitim ertelendi İlçede eğitim 20 ...
Sel bölgesine elektrik götüren ekip heyelanda can pazarı yaşadı
YEREL HABERLER Sel bölgesine elektrik götüren ekip heyelanda can ...
Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
YEREL HABERLER Sinop’ta ev kiraları yüzde 50 arttı
Sinop’ta çalılık alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Sinop’ta çalılık alanda çıkan yangın ormanlık alana ...
Ayancık'ta kuvvetli yağış: Metrekareye 33 kilo yağmur düştü
YEREL HABERLER Ayancık'ta kuvvetli yağış: Metrekareye 33 kilo yağmur ...
Tarihi Boyabat İlkokulu restorasyonu ihalesi 30 Eylül’de
YEREL HABERLER Tarihi Boyabat İlkokulu restorasyonu ihalesi 30 ...
Sel bölgesindeki kurulan konteyner evlere enerji
YEREL HABERLER Sel bölgesindeki kurulan konteyner evlere enerji
'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Yardım' bahanesiyle dolandırdılar
Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
YEREL HABERLER Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
Selin yıktığı sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar kuruldu
YEREL HABERLER Selin yıktığı sanayi sitesine 20 günde yeni dükkanlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.