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Kastamonu'dan gelen komandolar Ayancık’a veda etti: “Batakta, çatakta, Bozkurt’ta, Ayancık’ta daima hazır”

İHA

Kastamonu'dan gelen komandolar Ayancık’a veda etti: “Batakta, çatakta, Bozkurt’ta, Ayancık’ta daima hazır”

– Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu'dan gelerek bölgede çalışmalara katılan komando birliği ant içip görevini tamamlayarak döndü.
11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin ardından Ayancık’a sevk edilen jandarma komandolar ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde görev aldı. Kazma ve küreklerle çalışan komandolar hastanenin, sokakların ve bodrum katlarının temizliğine, vatandaşların selden etkilenen eşyalarını taşımalarına ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasına büyük katkı sağladı. Son olarak Kastamonu Komando Eğitim Alay Komutanlığı 6. Jandarma Komando Eğitim Bölük Komutanlığı’nın kahraman jandarma komandoları ilçedeki görevlerini tamamladı.
Sinop Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törende komandolar ant içerek ilçeden ayrıldı. Komandoların, “Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, batakta, çatakta. Hakkari’de, Şırnak’ta, ElBab’da, Afrin’de, Bozkurt’ta, Ayancık’ta. Hazır. Daima hazır” sözleri gururlandırdı.
Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, "11 Ağustos Ayancık açısından kara bir gün olmuştur. Üzerimizde umutsuzluk neredeyse hakim olmak üzereydi. Ama büyük Türk milletinin kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kahraman komandoları ve kurumları imdadımıza yetişti. Bizi bu umutsuzluktan bu karamsarlıktan ve bu afetten korudunuz ve kurtardınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin en büyük silahı elinizdeki silah ve elinizdeki tuttuğunuz tüfekler değildir. Sizlerin en büyük silahı kalbinizdeki Allah’a olan imanınız ve vatan sevgisidir. Bu iman ve vatan sevgisi gün gelir eline silah aldırır dağlarda çatışmaya sokar. Gün gelir karda kışta kıyamette vazife yaptırır. İşte bugün Ayancık’ta olduğu gibi gün gelir eline kazma kürek aldırarak çamur temizlettirir. Bunların hepsinin kaynağı kalbinizdeki iman ve vatan sevgisidir” dedi.
Kaymakam Pendik, jandarma komandoları Türk bayrağı hediye ederek uğurladı.

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