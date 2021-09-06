Sinop’ta rekor balıklandırma: 1 milyon 150 bin yavru sazan baraj, göl ve göletlere bırakıldı

– Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Sinop genelinde baraj, göl ve göletlere 1 milyon 150 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda Amasya Su Ürünleri Üretme İstasyon Müdürlüğü’nden alınan sazan balığı yavruları Altınkaya Barajı’na 500 bin adet, Saraydüzü Boyabat Barajı’na 500 bin adet ve yine bu ilçelerdeki Maruf, Boyalı, Kurusaray, Dodurga ve Asarcık göletlerine 150 bin adet olarak bırakıldı. Sinop genelinde baraj, göl ve göletlere 2021 yılında toplam 1 milyon 150 bin adet yavru sazan balıklandırması yapıldı.

Doğal bir tür olan sazan balıklarının sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edildiği öğrenildi. Yavru balıkların bırakıldığı göl ve göletlerin ticari avcılığa kapalı olduğu sadece amatör avcılığa açık olduğu ve bu tür faaliyetlerin amatör avcılık turizmine katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu yaptığı açıklamada, “Su ürünlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi; bilimsel temelli planlanma, ekosistem bazlı yönetim, sıkı gözlemler ve kontrollerin yapılması ile başarılabilir. Bu sebeple, balıklandırma faaliyetlerinin devamının gerçekleşmesi için gerekli olan atılımların İl Müdürlüğümüz takipçisi ve öncüsü olacak ve su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelerin takip ve kontrolü ve su ürünleri yasa dışı avcılığın engellenmesi amacıyla İl Müdürlüğümüzce denetim ve kontroller hassasiyetle devam edecektir. İl Müdürlüğümüzce balıklandırma yapılan göl, göletler ve diğer iç sulardaki su ürünleri varlığı hepimize aittir. Sürdürülebilir su ürünleri için bu çok kıymetli varlığımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

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