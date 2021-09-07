Sinop'ta korkutan görüntü: Sarıkum’da doğal hayat risk altında

– Sinop’ta selin sürüklediği tomruk ve çöpler Sarıkum Gölü boğazına kadar dayandı. Göl içinde yaşamını sürdüren milyonlarca su kaplumbağaları başta olmak üzere doğal hayat risk altında.

Sinop’un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı’nda bulunan Sarıkum Gölü’nün denizle bağlantısını sağlayan boğaz tomruklar ve çöplerle kapandı. Balıkların, yavru kuşların ve su kaplumbağalarının göç noktası olarak kullandığı boğazın kapanması ve kirlilik göldeki canlı yaşamını tehdit ediyor.

Sinop’ta yaşanan sel felaketi sonrası binlerce tomruk sel sularıyla birlikte denize ulaştı. Açıkta deniz trafiğini olumsuz etkileyen tomruklar, kıyılarda da sahillerde birikme yaparak olumsuzluklara neden oldu. Samsun sahillerinde dahi görülen tomruklar Sinop’ta ağırlıkla İncirpınarı ve Sarıkum sahillerinde birikti. Dalga hareketleri nedeniyle Sarıkum Gölü’ne de ulaşan tomruklar gölün denizle bağlantısını sağlayan boğazı tamamen kapattı. Balık ve yavru kuşların göç noktası olan boğaz aynı zamanda göle gerekli oksijeni su sirkülasyonuyla da sağlıyordu. Durum canlı yaşamını tehdit etmeye başladı.

Sarıkum ve İncirpınar sahillerinde tomrukların toplanma çalışmaları devam ederken vatandaşlar Sarıkum Gölü’nden balık ölümlerinden endişe duyduklarını belirterek, çalışmalara burada öncelik verilmesini istedi.

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