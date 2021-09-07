Sinop’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Sinop’ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Sarı Sandal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Erbay (35) idaresindeki 57 AAV 472 plakalı motosiklet ile Yeliz Özcan'in kullandığı 57 AU 857 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Cevreden olayı görenler durumu 112'ye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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