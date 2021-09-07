Türkeli ve Ayancık'ta öğrencilere tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Türkeli ve Ayancık'taki tüm öğretmen ve öğrenciler için söz verilen tabletlerin dağıtımı gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel afeti sonrasında Ayancık'a gerçekleştirdiği ziyarette, sel afetinden etkilenen Türkeli ve Ayancık ilçelerinde tüm öğretmen ve öğrencilere tablet hediye edileceği sözünü vermişti. 20212022 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte söz verilen tabletler geldi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Türkeli ilçesini ziyaret ederek,Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen tabletleri öğretmen ve öğrencilere dağıttı.

Tablet dağıtımına, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz,Belediye Başkanı Veysel Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kirendibi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti Türkeli İl Genel Meclisi Üyesi Bilal Öztürk ve Nihat Demircan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Çalışkan ve Aydın Öztürk de katıldı.

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