Sinop’ta ürküten görüntü Toprakta derin yarıklar oluştu, vatandaşlar tedirgin

Sinop’ta yaşanan aşırı yağışlar sonrası bazı bölgelerde toprak kayması ve erozyon meydana geldi. Yağışlar nedeniyle toprakta derin yarıklar oluşurken bölgedeki mahalle sakinleri de tedirgin olduklarını söyleyerek, acil önlem almasını istedi.

Sinop’ta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle kente bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken bazı bölgelerde toprak kayması ve erozyon meydana geldi. Merkeze bağlı Korucuk mahallesinde su aşırı yağışlar sonrası toprakta derin yarıklar oluştu. Sağanakla birlikte ortaya çıkan derin yarıklar bölgede evleri bulunan mahalle sakinlerini korkuttu. Derinliği kaç metre olduğu bilinmeyen yarıkları gören mahalle sakinleri tedirgin olduklarını söyleyerek, acil önlem almasını istedi.

Derin yarıkların oluştuğu bölgede evleri bulunan mahalle sakinlerinden Hilmi Kuru, "Ben bu mahalle sakinlerindenim. Daha önce bu bölgede depodan gelen fazla atık sulardan dolayı hasar olmuştu. Üstüne bu aşırı yağmur ve yağışlar artınca burada daha derin oyuklar oluştu. Burası yağmur ve yağıştan çöktü. Eğer burada bir önlem alınmasa 50 metre yukarıda evler ve elektrik direkleri var bunlar da tehlikeye giriyor. Aynı zamanda burada parsellenmiş arsalar da var. İnsanlar burada ne arsalarına ev yapabiliyorlar nede parsellenmiş arsalarını satabiliyorlar. Buranın bir an önce tedavi olması lazım, dolgu yapılması lazım. Geçtiğimiz günlerdeki yağışlara bakarsak bu kış da aşırı yağışlı geçecek gibi duruyor. Bu kış burası böyle kalırsa kesinlikle yağmurlarla beraber burada ne ev, ne yol kalacak. Bunun için kışı beklemeden buranın yapılması lazım. Biz mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Kısa sürede buraya bir önlem almalı" dedi.

İbrahim Menekşe ise "Aşırı yağış olduğu zaman buradaki kum aşağıdaki mahallelere kadar gidiyor. Burası git gide tehlike altına girdi. Yukardaki evler gördüğünüz üzere tehlike durumunda bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Buraya hayvanlar düşebilir, bölgeyi bilmeyen biri gelip düşebilir her şey olabilir. Allah korusun burada bir an önce tedbir alınması lazım" şeklinde konuştu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise toprakta oluşan derin yarıklarla ilgili yaptığı açıklamada altı yıl önce bölgede bulunan su deposunda kontrol dışı bir su taşkını meydana geldiğini ve taşkın sonrası arazide hafif çökmeler oluştuğunu belirterek, daha sonra yine aynı bölgeden bir doğal gaz firmasının toprak aldığını tespit ettiklerini söyledi.



“Bölgede altı yıl önce su deposu taştı”

Bölgede dolgu çalışması yapılması için personellerin ön inceleme yaparak çalışmalara başladığını belirten Başkan Ayhan, "Korucuk mahallemizde kentimize su sağlayan depolarımızdan bir tanesi mevcut. Bundan altı yıl önce o depomuzda kontrol dışı bir su taşkını meydana gelmiş. Bu su taşkını neticesinde de orda bulunan bir vatandaşımıza ait arazide çökme meydan gelmiş. Tabii bu çök büyük bir sıkıntı oluşturacak durum değilken kentimizde doğal gaz faaliyeti yürüten bir firmanın o bölgeden toprak aldığını tespit ettik çok ciddi anlamda bir toprak alınmış oradan. Bununla ilgili vatandaşımızın bir şikâyeti gündeme geldi. Tabii biz hemen oradan toprak alan firmayı bularak oradan toprak almasını hemen durdurduk. Personelimiz bugün gidip bölgede bir inceleme de bulundular. Ekiplerimiz bölgede inceleme yapıyorlar ona göre bir fizibilite çıkartacaklar ve önümüzdeki günlerde orda yeni bir heyelanla karşı karşıya kalmamak adına orda bir dolgu çalışması gerçekleştireceğiz. Sinopluların geçmişte heyelanla ilgili çok kötü anıları var. Onun için heyelan deyince irkiliyoruz ama şu anda çok tehlikeli bir durum söz konusu değil. Ama orada ciddi bir kaya tahkimatı yapılması gerekiyor onunla ilgili bu haberdarlığı sağladığımız andan itibaren hemen ekiplerimizi yönlendirdik. Şunda bölgede personellerimiz çalışıyor. Orayla ilgili ileride her hangi bir heyelanla karşılaşmamak adına bir fizibilite çalışması, bir ön raporlama çalışması yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde orada kaya tahkimatıyla bir heyelana sebebiyet vermemek adına bir çalışma başlatacağız" dedi.

