Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek ilçeden ayrıldı.

Ayancık'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından bölgeye sevk edilen komandolar, ev ve iş yerlerinin temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi yerine getirdi. Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle ant içti.



“Eğitim, öğretim ve hayatınız boyunca başarılar dileriz”

11 Ağustos’ta selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde ilk günden beri özveriyle çalışan kahraman komandolar sel mesailerinin ardından ilçeden ayrıldılar. Yaraların sarılması için her alanda görev yapan komandolar ilçe halkının takdirini kazandı. Giderken de gönülleri fethettiler. Komandolar, konakladıkları okulların tahtalarına not bırakarak gittiler. Bıraktıkları not ise şu şekilde: “Sinop Ayancık’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle buraya gelmiş olup siz değerli öğrencilerimizin sınıflarında misafir olduk. Konya Asayiş Komando Bölüğü olarak sizlere eğitim, öğretim ve hayatınız boyunca başarılar dileriz. Her şey için teşekkür ederiz. Allah’a emanet olun. Derslerinizde başarılar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.