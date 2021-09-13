Selin vurduğu Ayancık’ta okullar eğitime hazırlanıyor

Sinop’un Ayancık ilçesindeki sel felaketinden olumsuz etkilenen okullarda selin izleri silinmeye çalışılıyor. İlçede 20 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim için öğretmeni, işçisi, memuru, müdürü, kurumları, gönüllüsü seferber olmuş durumda.

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde eğitim kurumları da zarar gördü. Bodrum katlarını su bastı, okulların bahçeleri balçıkla doldu. İlçede 6 Eylül’de başlaması gereken yüz yüze eğitimin cadde ve sokaklardaki iş makinelerinin yoğunluğu nedeniyle 20 Eylül'e ertelenmişti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu okulların kaba temizliği tamamlandı, ince temizlikte ise sona gelindi. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, okulların 20 Eylül’e hazır olacağını söyledi. 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin sıra dışı olduğunu belirten Ergül, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte 16 tane kurumumuz var, milli eğitim olarak. Bunlardan 10 tanesi zarar gördü. Bodrum katlarını su bastı, çatılarda akmalar oldu, kalorifer sistemleri zarar gördü, elektrik sistemleri yine aynı şekilde zarar gördü. Tabii, bununla ilgili İl Özel İdaresi ekiplerimiz hızlı bir şekilde keşif yaptı. Kısa sürede tespitlerimizi yaptık ve çalışmalara başladık” dedi.

Okulların yüzde 90 eğitime hazır olduğunu ifade eden Ergül, “Milli Eğitim Bakanlığımız onarımlarla alakalı çok ciddi manada ödenek aktarımında bulundu. Bu ödeneklerle birlikte çatısı akan okullarımızda ve diğer kısımlarda tamiratlar başlamış durumda. Onlar da yapılıyor. Ama okullarımız şu an kullanılır durumda. İnce temizlikleri yapılıyor. Askeri personellerimizin kullandığı iki okulun ince temizlikleri tamamlandığında eğitim öğretime tam anlamıyla başlayacak durumdayız. Zaten 20 Eylül’e kadar da süremiz var. Biriki gün içerisinde de bu ince temizlik işlemleri bitmiş olacak. Sel felaketinden önceki durum nasılsa aynı şekilde eğitim öğretime başlamış olacağız” diye konuştu.

Bakanlığın öğrencilere kırtasiye ve tablet yardımında bulunduğunu da hatırlatan Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, “Tüm öğrencilerimizin çanta dahil olmak üzere kırtasiye ihtiyaçları bakanlığımız tarafından karşılandı. Şu anda öğrencilerimize verilmiş durumda. Yine bakanlığımız tarafından tüm öğrenci ve öğretmenlerimize tablet hediyesinde bulunuldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde 20 Eylül’de yüz yüze eğitime başlamış olacağız" şeklinde konuştu.

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