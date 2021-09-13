Sinop’ta eğitim-öğretim yılı açılış programı

Sinop’ta eğitimöğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

Sinop’ta 20212022 eğitim ve öğretim yılında Sinop genelinde 163 okulda 32 bin 606 öğrenci büyük bir heyecanla yüz yüze eğitime başladı. 20212022 eğitimöğretim yılı programı Sinop Valiliği önünde çelenk sunumu ile başlarken, Sinop Atatürk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenle devam etti. Programda konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu eğitimöğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, eğitim camiasına ve velilere hayırlı uğurlu olması ve başarı dileğinde bulundu.

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