Komandolar Ayancık’tan ayrıldı

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11 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde görev yapan komandolar ilçeden ayrıldı.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından ilçe meydanında düzenlenen uğurlama töreninde komandolar ant içti. Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Kaymakam İsmail Pendik tarafından Türk bayrağı hediye edilen askerler, vatandaşların alkışları eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Askerlerin ilçe merkezinden Komando Marşı eşliğinde yürüdükleri sırada esnaf da askerlere alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

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