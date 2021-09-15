Yağış kimine felaket kimine bereket oldu Seli getiren yağmur çeltiğin bereketi oldu, çiftçiler ‘hodri meydan’ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağış kimine felaket kimine bereket oldu Seli getiren yağmur çeltiğin bereketi oldu, çiftçiler ‘hodri meydan’ dedi

İHA

Yağış kimine felaket kimine bereket oldu Seli getiren yağmur çeltiğin bereketi oldu, çiftçiler ‘hodri meydan’ dedi

– Sinop’un ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açan aşırı yağış, suyu seven çeltiğe ise hayat verdi. Maliyetler azalıp, ürün bollaştı. Çiftçiler yağmurun sağladığı ürün kalitesiyle ‘hodri meydan’ diyerek, Boyabat, Bafra ve Trakya’ya karşı yarışa hazır olduklarını dile getirdi.
Sinop 11 Ağustos günü büyük bir sel felaketiyle sarsıldı. Selin yaşandığı 24 saatte Sinop’ta metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağmur Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açarken suyu seven çeltiğe ise hayat verdi. Sinop ili Erfelek (Karasu) Ovası'na da bol miktarda yağış düştü. Yağışlar kimine felaket olurken mazot ve elektrik harcayarak ürünü sulayan çiftçi için bereket oldu. Gökten gelen yağışlar maliyetleri azalttı, ürünü bollaştırıp suyu seven çeltiğin kalitesini artırdı. Çiftçiler tam ihtiyaç duydukları anda yağışların imdatlarına yetiştiğini belirtti. Yağışın verimi artırdığını belirten üreticiler, kalitesiyle Türkiye’nin bir numarası olacak ürünler meydan geldiğini ifade etti.
Tüm Türkiye'ye meydan okuyan çeltik üreticisi Suat Kümeç, “Bu yıl yağmur tam pirincin ihtiyaç duyduğu günlerde yağdı. Suyunun verilmesi kesilmesi için pirinç yetiştiriciliğinde gün bile önemlidir. Tam danenin salkım oluşumunda selin getirdiği yağmur, aşırı olan yağmur bize de buraya da nasip oldu. Bize iyi tarafı oldu. Faydalı oldu. Ayancık’a zararlar verdi onlar için üzgünüz ama işin bu tarafında ise bu yıl çok kaliteli ürünler alacağız inşallah. Yağmurun çok güzel faydasını gördük. ‘Bugün su lazım’ dedik o yağmur tertemiz bize nasip oldu. Dereden gelen atık sular karışıyor illaki. Atık sularla yaptığımız pirinç bundan biraz daha verimsiz oluyor. Kalitesi düşük oluyor. Ama bu yıl tüm Türkiye’yle yarışa varız. Hodri meydan diyebiliriz. Bu pirinçle bu kalitede hepsine meydan okuyabiliriz. Sinop merkez, ilçelerine, Bafra’sına, Trakya’sına hepsine karşı kalitede hazırız” dedi.
Yağmurun bereketiyle maliyetlerin azaldığını dile getiren Kümeç, “Şu anda Avrupa’dan gelen çeşitler var. Onlar ne düşük çeşit diyebiliriz. Fiyatları da zaten düşüktür. Türkiye’nin kendi çeşidi var. Ortan tane diyoruz ona. Bir de yerli baldo var. O da en yükseği. Bu tarlamızda Osmancık var. Çokta güzel verim alacağız inşallah. Boyabat’la değil tüm Türkiye’yle iddialıyız. Bu yıl özellikle Boyabat’ı da solluyoruz üretimde verimde. Maliyetle mazotla basıyorsun suyu dereden alıp. O olmadı elektrik, faturaları da çok yüksek biliyorsunuz. Bu yıl bunlardan avantajımız oldu. Bu yağan yağmur bizi 1520 gün idare etti. Sinop Merkez, Mertoğlu, Dibekli, Bektaşağa köylerinde sahil kesimlerinde yağışın düştüğü yerlerdeki pirinçle tüm Türkiye’ye meydan okuyoruz. Bugünden sonra yağan yağmursa artık zararımıza. Bir ay sonra hasada başlayacağız inşallah. Boyabat başlamıştır ama bizimki geç oluyor temiz oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta dehşet anları: Yokuş aşağı kayan bebek arabası apartman bahçesine düştü
YEREL HABERLER Sinop’ta dehşet anları: Yokuş aşağı kayan bebek ...
İçinde çocuk olan bebek arabasının yokuştan kayıp, 3 metreden düştüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER İçinde çocuk olan bebek arabasının yokuştan kayıp, 3 ...
Türkeli'de İlköğretim Haftası
YEREL HABERLER Türkeli'de İlköğretim Haftası
Türkeli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Türkeli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Komandolar Ayancık’tan ayrıldı
YEREL HABERLER Komandolar Ayancık’tan ayrıldı
Üzerine kereste düşen kamyon şoförü öldü
YEREL HABERLER Üzerine kereste düşen kamyon şoförü öldü
Kereste boşaltırken düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Kereste boşaltırken düşen işçi öldü
Sinop’ta vakalar 1 ayda 2 katına çıktı
YEREL HABERLER Sinop’ta vakalar 1 ayda 2 katına çıktı
Sinop Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim ertelendi
YEREL HABERLER Sinop Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim ertelendi
Ayancık kayıplarını arıyor
YEREL HABERLER Ayancık kayıplarını arıyor
Sinop’ta eğitim-öğretim yılı açılış programı
YEREL HABERLER Sinop’ta eğitim-öğretim yılı açılış programı
Selin vurduğu Ayancık’ta okullar eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Selin vurduğu Ayancık’ta okullar eğitime hazırlanıyor
Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj
YEREL HABERLER Komandolardan öğrencilere anlamlı mesaj
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı Kaza yapan sürücü ormanlık alana saklandı
YEREL HABERLER Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı Kaza yapan sürücü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.