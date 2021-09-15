Türkeli'de sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı, Sinop Türkeli Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti.

Türkeli ilçesinde yapımı devam eden sağlık tesisini yerinde inceleyen Uzm. Dr. Yalçın Atlı, Devlet Hastanesi yöneticileri ile birlikte hastanede görev yapan personeller ve yatan hastaları da ziyaret etti.

Yaşanan sel felaketi sonrası sağlık hizmetleri sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getiren Atlı, Toplum Sağlığı Merkezi yöneticileri ile bir araya gelerek ilçede pandemi sürecinin sağlık teşkilatı kolunda nasıl yönetildiği ve yapılan aşı çalışmaları ile ilgili görev yapan personellerle bilgi alışverişinde bulundu ve Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmeti sunumu noktasında her türlü desteğin verileceğini belirtti.

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