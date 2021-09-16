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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta kent konseyi genel kurul toplantısı

İHA

Sinop’ta kent konseyi genel kurul toplantısı

Sinop Belediye Başkanlığı Kent Konseyi genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Sinop Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Bu toplantı aslında bundan çok uzun zaman önce yapılması gereken bir toplantıydı. Ama maalesef biliyorsunuz ki tüm dünyayı saran bir çoğumuzun kelime anlamını bile bilmediği ama şuan gün içerisinde en çok kullandığımız kelime haline gelen pandemiyle karşı karşıya kaldık. Bu pandemiyle birlikte tüm dünyada da olduğu gibi ülkemizde de hayat adeta durdu. Eğitim durdu. İnsanlar kronikleşmiş sağlık sorunlarının tedavisi hemen hemen tüm tedavilerini ertelediler. Bir çok toplantılarda iptal oldu. Hatta belediye meclis toplantılarına kadar iptal oldu. Onun için bu toplantı bugün gerçekleşiyor çok geçmiş bir şekilde. Bugün buradan seçilecek olan denetime görev düşüyor. Çünkü çok vakit kaybettik. Buradan seçilecek olan başkan ve yönetimin umuyorum ki önümüzdeki süreçte bu kaybettiğimiz zamanı bize geri kazandıracak" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından divan teşekkülü oluşturulması gerçekleştirildi. Divan oluşumunun sonrasında ise gündem maddeleri doğrultusunda kent konseyi başkanı ve yürütme kurulları seçimine geçildi. Fatma Ustacan ve Cemalettin Kaya arasında yapılan oylamada Fatma Ustacan Kent Konseyi Başkanlığına getirilirken, yürütme kuruluna ise Kamil Demirci, Hicran Kandemir, Bilgin Bekiroğlu, Gülbahar Karaduman Karsu, Nermin Tansel, Sevgi Aral, Güngör Akkoca ve Emrah Obuz tarafından oluşturuldu.
Program dilek ve temenniler ile son buldu.

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