Vaka sayıları en çok artan 10 ilden biri Sinop

Vaka sayılarının 1 ayda 2‘ye katlandığı Sinop’ta artış bu hafta da devam etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloda Sinop son bir haftada vaka sayılarının en çok arttığı 10 ilden biri olarak gösterildi. Bakan Koca, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Sinop’ta korona virüsü vaka sayıları 5 tablodur artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 713 Ağustos tablosunda yüz binde 119,19 orana sahip olan Sinop’ta 1 aylık süreçte vakalar neredeyse 2 katına çıkarak 28 Ağustos3 Eylül tablosuna yüz binde 201,42 olarak yansıdı. Artış bu haftada devam etti. Vaka oranı 410 Eylül tablosunda 249,01’e yükseldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloda Sinop son bir haftada vaka sayılarının en çok arttığı 10 ilden biri olarak gösterildi.

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