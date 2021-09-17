Öğrenciler Sinop Üniversitesi'ne ilgi göstermedi, rektör milli eğitimi suçladı Kontenjandaki boşluk Rektör Dalgın’ı memnun etmedi Rektör Dalgın: "3 bin 800 kontenjandan 2 bin 700’ünü doldurabildik" “Bu kadar soru yapıp bu kadar puan alınamıyorsa bir eğitim sorunu, milli eğitim o başka ayrı bir taraf”

Üniversite yerleştirmesinde barajın alt sınırdan 10 puan aşağı çekilmesiyle ilgili eleştiride bulunan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Bu kadar soru yapıp bu kadar puan alınamıyorsa bir eğitim sorunu, milli eğitim o başka ayrı bir taraf” dedi. 3 bin 800 kontenjandan 2 bin 700’ünü doldurabildiklerini de açıklayan Dalgın, sayılardan memnun olmadığını açıkladı.

Yayınlanan bir programda soruları yanıtlayan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın milli eğitime yönelik eleştiride bulundu.

Katıldığı programda “Bu yıl öğrencilerin Sinop Üniversitesi’ne talep sayısından memnun musunuz?” sorusunu yanıtlayan Rektör Dalgın, “Değiliz, şu an için değiliz” cevabını verdi.

Ardından şöyle devam eden Dalgın, “Gerekçesine de bakmamız gerekir. Biz 3 bin 800 kadar kontenjan bildirmişiz. Bu kadar öğrenci alabiliriz diye. Bunun 2 bin 700 kadarı yerleşmiş, 1000 – 1100 kadar öğrenci baştan yerleşmemiş” dedi.

Kontenjanların boş kalmasına milli eğitimi gerekçe gösteren Dalgın, “Malum öğrencilerimizin puanları yetersiz kaldı. Alt sınırdan daha aşağı düştüğü için malum ek kontenjanla 10 puanla aşağı çekerek muhtemelen 1520 gün sonra yeni bir ek kontenjan sağlanarak öğrencilerimizin üniversiteye girişleri biraz kolaylaştırılmış olacak. Bu da tabii genel bir sorun. Bu kadar soru yapıp bu kadar puan alınamıyorsa bir eğitim sorunu, milli eğitim o başka ayrı bir taraf” diye konuştu.

Puanların aşağı çekilmesiyle kontenjanların bir kısmını doldurmayı hedefledikleri belirten Dalgın, “Öğrencilerin yeteri kadar puan alamadığı ve üniversiteye yerleşememeleri sebebiyle arkadaşlar 90 kadar üniversiteye bakmış. Doluluk oranı birinci etapta yüzde 60 ile 80 arasında. Dolayısıyla bizim burada yüzde 74 doluluk oranımız var. Ancak bize yerleştikten sonra kayıt yaptırma noktasında yüzde 92. Bugünlerde ek kontenjandan öğrenci alacağız, peşinden malum 10 puan düşürerek çıta aşağı çekilerek tekrar bir kontenjan daha. Burada bizim 10001100 kadar açığımız var. Bunun muhtemelen hepsi dolmasa bile 600700 öğrencimiz daha 1 ay içerisinde gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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