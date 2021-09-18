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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi yurtları öğrenciler için hazırlanıyor

İHA

Pandemi yurtları öğrenciler için hazırlanıyor

– Üniversiteler akademik takvimlerini hazırladı. Yüz yüze eğitim için geri sayım başladı. Bu sırada öğrenci yurtlarında da yeni dönem için hazırlıklar yapılıyor. Pandemi boyunca çoğu karantina yurdu olarak kullanılan binalarda hummalı bir çalışma var.
Korona virüsü salgını sürecinde uzaktan eğitim başlayınca üniversite öğrencileri de memleketlerine dönmüştü. Öğrenci yurtları da karantina yurtlarına çevrilmişti. Öğrenci yurtları korona virüsü döneminde yurt dışından gelenler, hastalar ve ev izolasyonunu ihlal edenlerin, karantinası için kullanıldı. Ama artık o dönem bitti çünkü yüz yüze eğitim başlıyor. Yurtlar gerçek sahipleri olan öğrenciler için hazırlanıyor. Sinop’taki öğrenci yurtları da tepeden tırnağa temizleniyor. Sinop Üniversitesi’nde 27 Eylül’de başlayacak güz yarıyılı öncesi yurtların bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.
Merkez ilçede Mahmud Kefevi ve Seyyid İbrahim Bilal öğrenci yurtları da bu hazırlıktan nasibini aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yurtlar dezenfekte edildi. İhtiyaçları giderilerek, temizlik ve düzeni sağlandı. Yurtlarda yeni dönem için sosyal ve sportif aktivite alanları ile beceri atölyeleri de aktif hale getirildi. Yurtlara yerleşecek öğrenciler de yakınlarıyla birlikte kayıt için şehre gelmeye başladı. Yurtta odaları inceleyen öğrenci ve yakınları gördüklerinden memnun kaldıklarını dile getirdi.
Sinop Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, “Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Sinop Yurtları Merkez’de 3, Ayancık ve Boyabat’ta birer yurt müdürlüğü olmak üzere toplamda 5 yurt müdürlüğü ile sevgili gençlerimize hizmet vermektedir. Biz Mart 2020’den bugüne kadar pandemi sürecinde izolasyon hastaları, yurt dışından gelen vatandaşlarımız, askerlerimiz, cezaevi personelimiz, sağlık çalışanlarımız olmak üzere birçok vatandaşımıza ve kamu kurumu çalışanlarımıza izolasyon yurdu olarak hizmet verdik. Binlere vatandaşımızı ve personelimizi yurtlarımızda ağırladık. Şimdi de yurtlarımızı asıl sahibi olan gençler için hazırlıyoruz. Bütün yurtlarımızda çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etti. Önümüzdeki hafta Sinop Üniversitesi’nin eğitim ve öğretiminin açılacağı tarih itibarıyla da yurtlarımızda hizmetlerimiz tam kapasiteli olarak başlayacak ve sevgili gençlere hizmet noktasında elimizden geleni yapacağız” dedi.
Başvurularda karşılama oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Müdür Kayaçal, “Biz bu sene GSB Sinop Yurtları olarak çok rekor bir başvuru aldık. 4 bin 300 tane gencimiz yurtlarımıza başvuru yaptılar. Bu gençlerin birçoğu da yurtlarımıza yerleşti. Sinop Merkez’de başvuru yapan bütün kız öğrencilerimiz yurtlarımıza yerleştiler. Erkek öğrencilerimiz de hemen hemen tamamına yakını yine yurtlarımıza yerleşti. Rekor bir başvuru ve rekor bir karşılama oranımız var. Rakamlardan bahsetmek gerekirse, Sinop’ta kızlarımızda yüzde 87, erkeklerimizde de yüzde 68’lik bir karşılama oranıyla öğrencilerimizin toplamda yüzde 80’ini yurtlarımıza yerleştirdik. Bu anlamda da bu sene Sinop, çok şükür rekor kırmış oldu. Yurtlarımızda sosyal, kültürel, sportif faaliyetler anlamında dolu dolu bir sezon, dolu dolu bir yıl öğrencileri bekliyor. Çok ciddi hazırlıklar yaptık bununla ilgili. Ortak alanlarımız, sosyal alanlarımız, sportif alanlarımız hazır. Yurttaki personelimiz de dört gözle öğrencilerimizi bekliyor. Bu anlamda bu sene inşallah çok özlediğimiz öğrenci kardeşlerimize çok güzel hizmetler vereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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