Türkeli’de esnaflara "siftah" zarfı bırakıldı

Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla ilçe esnaflarına siftah zarfları bırakıldı.

Her yıl 1420 Eylül tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası'nda Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, farkındalık oluşturmak amacıyla Türkeli ilçe merkezi ve Güzelkent’teki 500 esnafın kapılarına "siftah zarfı" bıraktı.

Sabah saatlerinde kapılarını açarak "siftah zarfı" ile karşılaşan esnaflar, aynı zamanda zarfın içerisinde "Ahilik" anlamının tanımı ile ilgili bilgilerin ve Ahilik Duasının yer aldığı el broşürü ile de karşılaştı.

Türkeli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığından yapılan açıklamada, "Öncelikle yüzyıllar boyunca nice erdemli nesiller yetişmesinde öncülük eden Piri Ahi Evran Hazretlerini rahmetle anıyoruz. 12. yüzyılda Anadolu topraklarında temelleri atılan Ahilik geleneği, esnaf ve sanatkâr kesiminin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Dünyanın hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre sahip olmak Anadolu insanının en büyük iftiharıdır. Ahilik kültürünü günümüzde de yaşatan küçük büyük tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramını tebrik ediyoruz” İfadelerine yer verildi.

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