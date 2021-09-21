Palamuta niyet hamsiye kısmet

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1 Eylül itibariyle balık av sezonunun başlamasıyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, Sinop’ta tezgâhlarda yerini almaya devam ediyor.

Av yasağının kalkmasının ardından, genelde ekim ayı sonunda görülen hamsi bu yıl erken geldi ve balıkçılar bol miktarda hamsi avladı. Kilosu 15 liradan satışa çıkarılan hamsiye vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Balıkçı Ahmet Gür, yıllardır balıkçılık yaptığını belirterek; “Palamut bekliyorduk ama şuan hamsi geldi. Sinop yerli hamsi bugün 15 TL. Çok şükür bolluk var. Hamsinin önü gözüküyor. Bu sezon için umudumuz var. İnşallah.” dedi.

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