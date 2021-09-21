Türkeli’de Ahilik Haftası etkinlikleri

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 1420 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ilçe esnaflarına ziyaretlerde bulundu.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, beraberinde İlçe Müftülük Şefi Kadir Özcan ile birlikte ilçe genelindeki esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Ahilik ve Ticaret Ahlakı hakkında açıklamada bulunan ve esnaflara hediye takdim eden İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, "Ahilik; yardımseverliğin, dayanışmanın, doğruluğun, kardeşliğin, iyi ahlâkın kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir düzendir. Ahilik geleneğini yaşatan, alın teriyle helâl kazanç peşinde olan, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutlar, hayırlı bereketli ve bol kazançlar dilerim" diye konuştu.

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