Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden 4 yılda 4 ödül Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Süreklilik’ ödülü

– İstanbul’da düzenlenen Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda Tarihi Kentler Birliği tarafından Boyabat Belediyesi’ne “Süreklilik Ödülü” verildi. Boyabat bu ödülle Tarihi Kentler Birliği’nden 4 yılda 4 ödül kazanmış oldu.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tarihi Kentler Birliği iş birliğinde 2224 Eylül tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’nda açtığı stantla Boyabat Belediyesi de yer aldı. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’da fuar için İstanbul’a gitti. Burada katılımcılarla bir araya gelen Başkan Çakıcı, Boyabat Belediyesi’nin tarihi ve kültürel unsurlarını korumak ve geleceğe taşımak adına yapılan çalışmaları burada anlattı. Açılan stantta Boyabat tüm yönleriyle fuarın katılımcılarına tanıtıldı. Boyabat Belediyesi’ne fuarda bir de ödül takdim edildi. Tarihi Kentler Birliği tarafından Boyabat Belediyesi’ne “Süreklilik Ödülü” verildi.

Verilen ödül sonrası düşüncelerini dile getiren Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Boyabat olarak Boyabat Belediyesi olarak burada yerimizi aldık. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Sanatı seven tarihi seven kültürü seven bütün paydaşları bugün stantta ağırlıyoruz. Boyabatlılar adına Boyabat adına ağırlıyoruz. Boyabat’ın tarihini kültürünü ve bu anlamda geleceğe taşıma noktasındaki projeleri burada anlatıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır Tarihi Kentler Birliği’nden ödül alıyoruz. Yaptığımız projelerden ötürü. Bugün yine Tarihi Kentler Birliği bir ödül layık gördü. Bu ödülü Boyabatlılar adına ben Boyabatlıyım diyen gurbette yaşayan yurt dışında yaşayan bütün göçmenlerimiz adına aldık. Boyabat’ı bize bırakan ecdadımızdan Allah razı olsun. Çanakkale’de şehit olan Boyabatlılar adına alıyorum. Hafızlarımız adına aldık. Bütün Boyabatlılara, emeği geçen belediye personeline candan ve gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

