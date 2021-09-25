Sinop’ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Sinop’ta motosiklet devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Turan Taşkın (55) yönetimindeki motosiklet, Hamsi Yolu Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 57 AAN 663 plakalı motosiklet sürücüsü Taşkın, kazada hafif şekilde yaralandı.

Bir lokantada kurye olarak çalıştığı öğrenilen Taşkın, 112 acil sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.