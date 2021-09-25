Boyabat Kalebağı’nda elektrik hatları yer altına alınıyor

Sinop’un Boyabat ilçesinin en çok kullanılan mesire alanı Kalebağı'nda görüntü kirliliği oluşturan elektrik hatları yer altına alınıyor.
Boyabat'ta doğaseverlerin en çok kullandığı Kalebağı Mesire Alanı'nda görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. YEDAŞ, Kalebağı'nda elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışma başlattı. Çalışma, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve elektrik iletimini daha güvenli hale getirmek amacıyla mesire alanından Boyabat Orta Çarşı ve Yenimahelle girişine kadar devam edecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.
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