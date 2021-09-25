ASİDER'den Ayancık ilçesine yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASİDER'den Ayancık ilçesine yardım eli

İHA

ASİDER'den Ayancık ilçesine yardım eli

Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER), Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi için toplanan maddi yardımlarla, selzede ailelerin çocuklarına burs, giyim, yemek ve okul kırtasiyesi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.
Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'yı makamında ziyaret eden Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) Başkanı Ali Çalışkan, “Maalesef şu an bile sel felaketinin açtığı bu büyük yara hala hem kente hem kent yaşantısında ve insanlarımızda fazlası ile hissediliyor. Devletimiz, Ayancık’ın yaralarını sarmak için tüm kurumları ile çaba gösteriyor. Maddi ve manevi olarak büyük destek veriyor. Lakin Ayancık’ın normalleşmesi biraz zaman alacak. Bizler de Avrupalı Sinoplular olarak insanlarımızın yanında olmak istedik. Toplanan yardım paralarının bir kısmının Ayancık Belediyemiz aracılığı ile sel felaketinde mağdur olan ailelerin çocuklarının okul kırtasiyesi ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Ayancık Belediyesine teslim ettik" şeklinde konuştu.
ASİDER olarak 16 bin 150 euro (Yaklaşık 161 bin 150 TL) yardım topladıklarını söyleyen Ali Çalışkan, yardım kampanyasından kalan miktarı Ayancık’ta Yükseköğrenimi ve Öğrencilerini Destekleme Derneği aracılığı ile selde mağdur olan üniversite öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, bunun yanı sıra selin en çok vurduğu ve can kayıpların olduğu Babaçay köyünde yaşayan 6 ailenin üniversite okuyan çocuklarına da bir yıl boyunca burs vereceklerini söyledi.
Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, 11 Ağustos'ta meydana gelen büyük sel felaketi sonrası Ayancık’ın büyük zarar gördüğünü ifade ederek, "İlçemizde, 11 Ağustos tarihinde yüzyılın en büyük sel felaketlerinden birini yaşadık. 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlçemiz büyük zarar gördü. Devletimiz, milletimiz ve belediyelerimiz ile birlikte yararlarımızı sarmak için büyük uğraş veriyoruz. İlçemizde yapacağımız daha birçok iş var. Avrupalı Sinoplular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ASİDER, Ayancık ve Türkeli’deki selde mağdur olan vatandaşlarımız için yardım kampanyası düzenlemiş, ASİDER Başkanı Sayın Ali Çalışkan bize ayrıldıkları miktarı, bize ulaştırdı. Bizler de selde mağdur olan ailelerin çocuklarının okul kırtasiye ve giyim ihtiyaçları için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat Kalebağı’nda elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL HABERLER Boyabat Kalebağı’nda elektrik hatları yer altına ...
Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına başlandı
YEREL HABERLER Türkeli'de eski halk eğitim binasının yıkımına ...
Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla doldu
YEREL HABERLER Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla ...
Sinop’ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Sinop’ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ...
Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı sergisi
YEREL HABERLER Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı sergisi
4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı
YEREL HABERLER 4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
Otobüs terminalinden değerli eşya çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Otobüs terminalinden değerli eşya çalan hırsız ...
Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden 4 yılda 4 ödül Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Süreklilik’ ödülü
YEREL HABERLER Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden 4 yılda 4 ...
Ayancık Kaymakamlığından son günlerde artan kaybolma vakaları ile ilgili uyarı
YEREL HABERLER Ayancık Kaymakamlığından son günlerde artan kaybolma ...
Sahil Güvenlik arama çalışmalarına kayıpların yakınları da katıldı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik arama çalışmalarına kayıpların ...
86 yaşındaki kadına 1 fidan için 10 ay hapis cezası Sinop’ta fidan sökme davası: 86 yaşındaki kadına 10 ay hapis cezası
YEREL HABERLER 86 yaşındaki kadına 1 fidan için 10 ay hapis ...
Sinop'ta ayı dehşeti: 6 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta ayı dehşeti: 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Kendisinden haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan kadın evinde baygın ...
Sinop'ta torna ustası hurda motorları gemi ve kayıklara geri kazandırıyor Yurt dışına gidecek para ülkede kalıyor Bakan Varank torna ustasını TÜBİTAK'a tecrübe paylaşımına davet etmişti
YEREL HABERLER Sinop'ta torna ustası hurda motorları gemi ve ...
AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.