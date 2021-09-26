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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’a ABD’li damat Önce Müslüman oldu, sonra dini nikahla evlendi

İHA

Sinop’a ABD’li damat Önce Müslüman oldu, sonra dini nikahla evlendi

– Amerika’da doğup büyüyen Türk asıllı Jennifer Suber, Amerikalı Adam Enfroy ile hayatını Sinop’ta birleştirdi. İslam dinini araştıran damat Adam, düğün gecesi Kelimei Şahadet getirerek dini nikah da kıydırdı. Düğün Türk örf ve geleneklerine uygun olarak gerçekleştirildi.
Şermin ve Joe Suber çiftinin kızı Jennifer Suber, Keily ve Marc Enfroy çiftinin oğlu Adam Enfroy ile Amerika’nın Florida eyaletinde tanıştı. Aralarında duygusal bir ilişki başlayan çift zamanla bunu evliliğe taşımak istedi. Annesi aslen Türk ama babası Amerikalı olan Jennifer annesiyle birlikte Türkiye’yi özlerken, teyzesi Sevim’in önerisiyle erkek arkadaşıyla birlikte düğünü Türkiye’de yapmaya karar verdi. Bunun üzerine çift ve yakınları Sinop'a geldi. İslam dinini araştıran ve Türk örfüne karşı da büyük bir merakı olan Adam, düğünün her safhasında gelenek ve adetleri harfiyen yaptı. Kına gecesi, alışveriş, eğlence, folklor ve kıyafetleriyle düğünün tüm aşamaları Türk örfüne göre gerçekleşti.
Düğün günü damat tarafı bir otelin önünde bir araya geldi. Davul zurna eşliğinde limuzinle konvoy yapılarak kız evine gidildi. Yol esnasında aracın önünü kesen çocuklara da para verildi. Evden gelin alma sırasında Adam, İslam dinini seçtiğini açıkladı. Düğün gecesi Sinop’taki kız evinde hem dini nikah kıyıldı hem de ihtida töreni yapıldı. Kelimei Şehadet getiren Adam, din görevlileri ve ailesinin huzurunda İslam’ı kabul etti. Adam 'Adem' ismini alırken, Jennifer’ın ise aile içinde Aylin ismini kullandığı öğrenildi. Hemen akabinde daha önce kıyılan resmi nikahın ardından bir de dini nikah kıyıldı. Sonrasında ise düğün merasimi başladı.
Yabancı şarkılarla salona giren çift, daha sonra oyun havaları eşliğinde göbek attı. Takı merasiminde damat tarafı ise Türk lirası taktı. Damat, takı merasiminde eşine kentte aldığı villayı hediye etti.
Adam Enfroy, “Florida’da tanıştık. İlk andan itibaren birbirimize aşık olduk. Evlenmeye karar verdik. Düğünü de burada yaptık. Buradan o kadar memnun olduk ki bir de ev aldık. Dün gezerken bir gökkuşağı gördük, bugün de düğünüm öncesinde bir gökkuşağı gördük. Çok mutluyuz. İslam’ı inceliyordum. Türk örf ve adetlerini inceliyordum. Her şeyi, İslami kuralları örf ve adetleri sevdim. Onun için Müslüman olmaya karar verdim. Sinop çok güzel bir şehir, insanları çok cana yakın. Burayı da çok sevdik” dedi.
Jennifer ise, “Ben birçok kere Sinop’a teyzemin yanına gelmiştim. Burayı da çok seviyordum. Burada evlendik. Eşim de Sinop’u çok sevdi. Burada yaşamaya karar verdik. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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