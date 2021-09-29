Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

İHA

Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle sakinleri, Kastamonu'ya bağlanmak için yapılan halk oylamasında sandık başına gidecek.
İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin imzasıyla Türkeli Kaymakamlığına verilen dilekçede, birçok kamukurum hizmetlerinin Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinden sağlandığı gerekçe gösterilerek, Kastamonu Çatalzeytin'e bağlanması talebinde bulunuldu.
Bu kapsamda, 242 seçmenin bulunduğu Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nin, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, 24 Ekim'de yapılacak halk oylaması ile değerlendirilecek.
Yapılan oylamada, halkın en az yüzde 51'i 'evet' oyu kullanırsa, bu talep Sinop İl Genel Meclisine taşınacak, sonrasında Sinop ve Kastamonu valiliklerince ortak değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı tarafından nihai karar verilecek.

Çayağzı Mahallesi, ikinci kez sandık başına gidecek
Çayağzı Mahallesi sakinleri, daha önce de Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebinde bulunmuş ve2014 yılında sandık başına gitmiş, kayıtlı 291 seçmenden 201’i oy kullanmıştı. 113 seçmen Çatalzeytin’e geçmek için 'evet' derken, 75 seçmen 'hayır' oyu kullandı. Halk oylaması sonucu oy çokluğuyla "evet" çıkmasına rağmen bu talep, Sinop İl Genel Meclisince reddedilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta lakerda dönemi
YEREL HABERLER Sinop’ta lakerda dönemi
4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
YEREL HABERLER 4 metrekare dükkanda eski saatleri tamir ediyor
Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu
YEREL HABERLER Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu
Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı
YEREL HABERLER Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı
'Organları ters' ama hayatı düz Bu adamın içinde bir terslik var
YEREL HABERLER 'Organları ters' ama hayatı düz Bu adamın içinde bir ...
Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sinop'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını ...
Sinop’ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı “Bir daha kapanma istemiyoruz”
YEREL HABERLER Sinop’ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı “Bir ...
2-4 kilogram arası torikler 250 TL
YEREL HABERLER 2-4 kilogram arası torikler 250 TL

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.